Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/yunanistan-israilden-coklu-roketatar-sistemi-alacak-692-milyon-euroluk-anlasma-1101550759.html
Yunanistan, İsrail’den çoklu roketatar sistemi alacak: 692 milyon euroluk anlaşma
Yunanistan, İsrail’den çoklu roketatar sistemi alacak: 692 milyon euroluk anlaşma
Sputnik Türkiye
Yunanistan ile İsrail, PULS roketatar sistemlerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmanın Yunan parlamentosunda da onaylanması bekleniyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre 692 milyon euroluk ‘Aşil’in Kalkanı’ paketi aktive ediliyor.
2025-12-04T16:31+0300
2025-12-04T16:31+0300
dünya
yunanistan
i̇srail
adalar
meriç
yunanistan parlamentosu
kathimerini
savunma
çoklu roketatar
roketatar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101550471_193:0:1505:738_1920x0_80_0_0_e479ddac172e523bd047a9eefbb74cd5.png
Yunanistan Parlamentosu’nun savunma tedarik komitesi, İsrail yapımı PULS (çoklu roketatar sistemi) alımını içeren 692 milyon euroluk anlaşmayı bugün oylamaya sunuyor. Program, ülkenin yeni hava ve füze savunma mimarisinde ‘Aşil’in Kalkanı’ olarak anılan doktrinin temel unsurlarından biri olarak görülüyor,Yunanistan ve İsrail, Atina merkezli Kathimerini'nin haberine göre aylar süren müzakerelerin ardından 36 adet PULS lançeri, tam mühimmat paketi, eğitim ve lojistik destek içeren toplam 692 milyon euroluk pakette uzlaştı.Anlaşma kapsamında İsrail tarafı, sistemin tüm mühimmat yelpazesinin kullanımına onay verdi. Bu mühimmatlar arasında:Doğu Ege ve Meriç konuşlandırma planıPULS sistemlerinin öncelikli olarak Meriç bölgesine ve Doğu Ege ile Dodekanes adalarına konuşlandırılması planlanıyor. Gaza ateşkesi sonrası süreç hızlandıYunan basınına göre Gazze’deki ateşkesin ardından dondurulmuş olan PULS tedarik süreci yeniden aktive edildi. Yunan askeri kaynakları, "sistemin kara kuvvetlerinin uzun menzilli vurucu gücünü artıracak kritik bir unsur olduğunu" belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/yunanistan-disisleri-bakanligi-turkiyenin-safe-programina-katilmasina-izin-veremeyiz-1101487030.html
yunanistan
i̇srail
adalar
meriç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101550471_357:0:1341:738_1920x0_80_0_0_54f5514bab6bab96d325e83f7d8e6d20.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yunanistan, israil, puls, roketatar sistemi, adalar, 12 ada, türkiye, çoklu roketatar sistemi, yunan savunması, haberler
yunanistan, israil, puls, roketatar sistemi, adalar, 12 ada, türkiye, çoklu roketatar sistemi, yunan savunması, haberler

Yunanistan, İsrail’den çoklu roketatar sistemi alacak: 692 milyon euroluk anlaşma

16:31 04.12.2025
PLUS çoklu roketatar sistemi
PLUS çoklu roketatar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
Abone ol
Yunanistan ile İsrail, PULS çoklu roketatar sistemlerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmanın Yunan parlamentosunda da onaylanması ve Doğu Ege'ye de konuşlandırılması bekleniyor.
Yunanistan Parlamentosu’nun savunma tedarik komitesi, İsrail yapımı PULS (çoklu roketatar sistemi) alımını içeren 692 milyon euroluk anlaşmayı bugün oylamaya sunuyor. Program, ülkenin yeni hava ve füze savunma mimarisinde ‘Aşil’in Kalkanı’ olarak anılan doktrinin temel unsurlarından biri olarak görülüyor,
Yunanistan ve İsrail, Atina merkezli Kathimerini'nin haberine göre aylar süren müzakerelerin ardından 36 adet PULS lançeri, tam mühimmat paketi, eğitim ve lojistik destek içeren toplam 692 milyon euroluk pakette uzlaştı.
Anlaşma kapsamında İsrail tarafı, sistemin tüm mühimmat yelpazesinin kullanımına onay verdi.
Bu mühimmatlar arasında:
Predator Hawk ER: 300 km’nin üzerinde menzile sahip taktik balistik füze
Accular: 40 km menzil
Extra: 150 km menzil yer alıyor

Doğu Ege ve Meriç konuşlandırma planı

PULS sistemlerinin öncelikli olarak Meriç bölgesine ve Doğu Ege ile Dodekanes adalarına konuşlandırılması planlanıyor.

Gaza ateşkesi sonrası süreç hızlandı

Yunan basınına göre Gazze’deki ateşkesin ardından dondurulmuş olan PULS tedarik süreci yeniden aktive edildi.
Yunan askeri kaynakları, "sistemin kara kuvvetlerinin uzun menzilli vurucu gücünü artıracak kritik bir unsur olduğunu" belirtiyor.
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
POLİTİKA
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin SAFE programına katılmasına izin veremeyiz
2 Aralık, 18:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала