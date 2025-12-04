https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/yunanistan-israilden-coklu-roketatar-sistemi-alacak-692-milyon-euroluk-anlasma-1101550759.html

Yunanistan, İsrail’den çoklu roketatar sistemi alacak: 692 milyon euroluk anlaşma

Yunanistan ile İsrail, PULS roketatar sistemlerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmanın Yunan parlamentosunda da onaylanması bekleniyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre 692 milyon euroluk ‘Aşil’in Kalkanı’ paketi aktive ediliyor.

Yunanistan Parlamentosu’nun savunma tedarik komitesi, İsrail yapımı PULS (çoklu roketatar sistemi) alımını içeren 692 milyon euroluk anlaşmayı bugün oylamaya sunuyor. Program, ülkenin yeni hava ve füze savunma mimarisinde ‘Aşil’in Kalkanı’ olarak anılan doktrinin temel unsurlarından biri olarak görülüyor,Yunanistan ve İsrail, Atina merkezli Kathimerini'nin haberine göre aylar süren müzakerelerin ardından 36 adet PULS lançeri, tam mühimmat paketi, eğitim ve lojistik destek içeren toplam 692 milyon euroluk pakette uzlaştı.Anlaşma kapsamında İsrail tarafı, sistemin tüm mühimmat yelpazesinin kullanımına onay verdi. Bu mühimmatlar arasında:Doğu Ege ve Meriç konuşlandırma planıPULS sistemlerinin öncelikli olarak Meriç bölgesine ve Doğu Ege ile Dodekanes adalarına konuşlandırılması planlanıyor. Gaza ateşkesi sonrası süreç hızlandıYunan basınına göre Gazze’deki ateşkesin ardından dondurulmuş olan PULS tedarik süreci yeniden aktive edildi. Yunan askeri kaynakları, "sistemin kara kuvvetlerinin uzun menzilli vurucu gücünü artıracak kritik bir unsur olduğunu" belirtiyor.

