Yaşlanmaya karşı büyük buluş: Erkek farelerde yaşam süresi yüzde 70 uzatıldı

Bilim insanları, iki ilacın kombinasyonuyla yaşlı erkek farelerde yaşam süresini yüzde 70'ten fazla uzattı. Tedavi, hareketlilik ve hafızada da belirgin iyileşme sağladı.

Berkeley Üniversitesinden bilim insanları, yaşlanma karşıtı araştırmalarda önemli bir adım attı. İki ilacın birlikte kullanıldığı bir kombinasyon tedavisi, yaşlı ve zayıf erkek farelerde yaşam süresini yüzde 70'ten fazla uzattı.Araştırmada, insan yaşıyla yaklaşık 75 yıla denk gelen 25 aylık yaşlı erkek fareler kullanıldı. Bilim insanları, doku onarımını destekleyen oksitosin hormonunu, yaşla birlikte artan ve iltihap ile hücresel hasarla bağlantılı bir sinyal yolunu bloke eden bir madde ile birleştirdi.Erkek farelerde yaşam süresi ve kalitesi artıyorTedavi edilen erkek fareler, tedavi görmeyenlere kıyasla yüzde 73 daha uzun yaşadı. Sadece yaşam süresi değil, yaşam kalitesi de önemli ölçüde iyileşti. Farelerde çeviklik, dayanıklılık ve hafıza becerilerinde belirgin gelişmeler gözlemlendi.Araştırmanın başyazarı Cameron Kato ve ekibi, tedavi edilen erkek farelerin herhangi bir anda ölme olasılığının, tedavi edilmeyenlere kıyasla neredeyse üç kat daha az olduğunu bildirdi. Tedavi ayrıca, yaşlanmanın bir göstergesi olan "biyolojik gürültüyü" azaltarak kan proteinlerinde daha genç bir düzenin geri kazanılmasını sağladı.Cinsiyete bağlı farklılıklar dikkat çekiyorÇalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, tedavinin cinsiyete bağlı farklı etkileri oldu. İki ilaç kombinasyonu, erkek farelerde uzun süreli ve kalıcı faydalar sağlarken, dişi farelerde yaşam süresini uzatmadı. Her iki cinsiyette kısa vadeli iyileşmeler görülse de, sadece erkek fareler dört aylık tedavi sonrasında sistemik protein dengesindeki kazanımlarını koruyabildi.Bu durum, yaşlanma müdahalelerinin etkinliğinin cinsiyete bağlı biyolojik farklılıklardan nasıl güçlü bir şekilde etkilenebileceğini gösterdi.

