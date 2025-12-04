https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/hindistan-rusya-zirvesi-ticaret-savunma-ve-is-gucu-anlasmalari-1101534857.html

Hindistan-Rusya Zirvesi: Ticaret, savunma ve iş gücü anlaşmaları

Rus lider Putin, 4 yıl aradan sonra iki günlük ziyaret için Hindistan'a gidiyor. İki ülke arasında önemli belgelerin imzalanması bekleniyor. 04.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085665474_0:25:754:449_1920x0_80_0_0_e4d0a45e91351290330be3f9d76a71c9.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Yeni Delhi’ye giderek 2021’den bu yana ilk Hindistan ziyaretinde bulunacak. Her iki taraftan yetkililerin ‘üst düzey bir ziyaret’ olarak tanımladığı bu temas, iki ülke arasındaki ‘özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklığı’ güçlendirmeyi hedefliyor.Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Hindistan ziyaretinde üst düzey toplantılar, iş görüşmeleri ve kültürel ziyaretler yer alacağı belirtildi.Ziyaret kapsamında, bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirilecek ve yarın ise resmi müzakerelere geçilecek. Görüşmeler esnasında 10 hükümetler arası anlaşmanın ve 15’ten fazla ticari sözleşmenin imzalanması öngörülüyor. Aynı zamanda programa göre, Rusya–Hindistan İş Forumu'na katılım sağlanacak ve basın açıklamaları gerçekleştirilecek. Ayrıca programda Mahatma Gandhi anıtına gerçekleştirilecek bir ziyaret bulunuyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da dahil olmak üzere 7 bakandan oluşan bir heyet Başkan Putin’e eşlik edecek. Ayrıca Putin'le birlikte büyük bir iş dünyası heyeti de söz konusu foruma katılım sağlayacak.Yeni Delhi’de Sputnik tarafından düzenlenen zirve öncesi bilgilendirme toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'çok iyi ilerleme kaydedilen' belgelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Peskov, nitelikli ve yarı nitelikli işçilerin seyahatlerine ilişkin tarihi bir anlaşmanın, imzalanması beklenen belgeler arasında yer aldığını ve her iki hükümetin de bu anlaşmanın özel sektörün güçlü talebine yanıt verdiğini vurguladı. Daha önce Hint ve Rus yetkililer, başta ekonomik işbirliği olmak üzere birkaç önemli anlaşmanın onay sürecinin son aşamalarında olduğunu ve zirve sırasında imzalanmasının beklendiğini doğrulamıştı.Hindistan, 2024-2025 döneminde ikili ticaretin 68.7 milyar dolara ulaşmasıyla Rusya’ya ihracatını önemli ölçüde arttırmayı hedefliyor. Bu dönemde Hindistan’ın ihracatı 4.9 milyar dolar olurken, Rus ham petrolünün ağırlıkta olduğu ithalat 63 milyar doların üzerinde gerçekleşmişti. ABD’nin, Hindistan’ın Rus petrolü alımlarına son dönemde uyguladığı ek yüzde 25’lik gümrük vergisine rağmen Yeni Delhi, kararlarını uygun maliyet ve enerji güvenliğini esas alarak almayı sürdürüyor.AEB serbest ticaret ve ulaşım hattı atılımı Hindistan, uzun süredir görüşülen Hindistan-Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Serbest Ticaret Anlaşması’nın, halihazırda gümrük tarifeleri ve tarife dışı engellerle karşılaşan ihracatçılarına yeni fırsat kapıları açmasını umuyor. Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’dan oluşan beş AEB ülkesine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerde, büyüme için kilit sektörler belirlenmiş durumda. Zirve ayrıca başlıca bağlantı koridorlarına odaklanacak. Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC), Rus kömürü ve gübre sevkiyatlarını Hindistan’a halihazırda artırmış durumda. Chennai–Vladivostok Deniz Koridoru da artan hacimlere katkı sağlıyor. Buzkıran üretimi ve Hint denizcilerin eğitimi dahil olmak üzere Kuzey Deniz Yolu üzerindeki işbirliğinin öne çıkması bekleniyor.Ulusal para birimleriyle alışveriş artıyor Her iki taraf da, ticaretin büyük kısmında artık ulusal para birimlerine geçmiş olmasına rağmen, rupi-ruble mutabakat mekanizmasındaki devam eden zorlukları kabul ediyor. Hindistan Merkez Bankası ve Rusya Merkez Bankası, sistemi istikrara kavuşturmak için teknik görüşmeleri sürdürmeye devam ediyor. Rusya Merkez Bankası Mumbai’de temsilcilik ofisini açtığını duyurmuştu. Yaptırımların aşılması konusunda Peskov, Rusya’nın edindiği dayanıklılığı vurgulamıştı. Putin de, “Bu yasadışı yaptırımlar altında faaliyet gösterme konusunda derin bir deneyime sahibiz. Bunu yapmak için kendi teknolojilerimiz var” diyerek, Moskova'nın kısıtlamalara rağmen finansal akışları ve enerji işbirliğini sürdürmesini sağlayan mekanizmalar geliştirdiğini vurguladı.S-400, Su-57 ve ortak üretim Savunma, stratejik ortaklığın merkezinde yer almaya devam ediyor. Peskov, S-400 hava savunma sisteminin Putin’in ziyareti sırasında ele alınacak başlıca konulardan biri olacağını doğruladı. Ayrıca Su-57 beşinci nesil savaş uçağının da diyaloğun bir parçası olacağını belirterek onu ‘dünyanın en iyi uçağı’ olarak tanımladı. Peskov, Rusya’nın Hindistan ile ortak savunma üretimi yoluyla sanayi işbirliğini derinleştirme niyetini vurguladı. Kremlin Sözcüsü, “Kendi üretimlerimizi Hindistan topraklarında başlatıyoruz ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz” diye belirtti.Nükleer, uzay ve teknolojiZirvede, Küçük Modüler Reaktörler (SMR) konusunda Rusya’nın işbirliği teklifinin ve Kudankulam Nükleer Santrali 5 ve 6. ünitelerindeki ilerlemenin ele alması bekleniyor. Hindistan ve Rusya’nın uzun bir geçmişe sahip olduğu uzay ve bilim alanları da gündemde olacak.

2025

