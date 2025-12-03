https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/bakan-simsek-son-25-yilin-en-dusuk-aylik-enflasyonu-gerceklesti-1101502141.html

Bakan Şimşek: Son 2.5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti

Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son 2.5 yılın en düşük aylık enflasyonunun... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı" dedi. Aylık enfyasyondaki ılımlı seyrin devam etmesini bekliyoruzSosyal medyası üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, "Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanarak şunları dile getirdi: "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü. Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz."Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak unsurları sıraladıBakan Şimşek paylaşımında 2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurları da şöyle sıraladıFiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

