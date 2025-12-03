Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Bakan Şimşek: Son 2.5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti
Bakan Şimşek: Son 2.5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son 2.5 yılın en düşük aylık enflasyonunun... 03.12.2025
Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı" dedi. Aylık enfyasyondaki ılımlı seyrin devam etmesini bekliyoruzSosyal medyası üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, "Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanarak şunları dile getirdi: "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü. Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz."Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak unsurları sıraladıBakan Şimşek paylaşımında 2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurları da şöyle sıraladıFiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."
11:57 03.12.2025
Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son 2.5 yılın en düşük aylık enflasyonunun gerçekleştiğini belirtti.
Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı" dedi.

Aylık enfyasyondaki ılımlı seyrin devam etmesini bekliyoruz

Sosyal medyası üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, "Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanarak şunları dile getirdi:
"Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü. Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz."

Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak unsurları sıraladı

Bakan Şimşek paylaşımında 2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurları da şöyle sıraladı
"•Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları
•Sıkı para politikası
•Güçlenen finansal istikrar
•Destekleyici maliye politikası
•Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi
•⁠Eğitimde kural bazlı fiyatlama
•Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması
•Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar
Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."
