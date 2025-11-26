https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/kanseri-teshis-eden-kan-testi-5-vakadan-3unu-kaciriyor-1101301374.html
Kanseri teşhis eden kan testi: 5 vakadan 3'ünü kaçırıyor
Kanseri teşhis eden kan testi: 5 vakadan 3'ünü kaçırıyor
Galleri kan testi, araştırmacılar tarafından ilk deneme sonuçlarının "heyecan verici" olarak tanımlanmasının ardından dünya çapında ilgi gören son test oldu... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
Kanserin küresel ölüm oranını azaltmada kaydedilen ilerleme acı verici derecede yavaş olsa da, yeni bir kan testi alışılmadık düzeyde umut vadediyor. Araştırmacılar, tedavinin hayat kurtarma şansının en yüksek olduğu erken dönemde kanserleri tespit ederek, rutin taramaları bir gün çok daha etkili hale getirebileceğini söylüyor.Halihazırda İngiltere sağlık hizmetleri NHS tarafından denenmekte olan Galleri testinin 50 kanserden gelen sinyalleri tespit edebildiği ve pozitif sonuç alan kişilerin yüzde 62'sinde hastalığı doğru şekilde tespit edebildiği iddia ediliyor.Öte yandan yüzde 99,6 oranında doğru negatif sonuç veren test, kanser olmayan kişilerde hastalığı dışlamada yüksek doğruluğa sahip. Yanıltıcı pozitif sonuç tehlikesi devam ediyorABD ve Kanada'da daha önce kanser teşhisi konmamış 50 yaş üstü 23 bin 161 kişinin katıldığı Pathfinder 2 denemesi, şu anda yaygın olarak dolaşan rakamları ortaya koydu. Test sonucu pozitif çıkan 216 katılımcıdan 133'ünün daha sonra kanser olduğu tespit edildi ve 83 kişide ise yanlış pozitif sonuç görüldü.Uzmanlar, yanlış alarmların gereksiz kaygı ve tıbbi müdahalelere yol açabileceğini belirtiyor.Testin duyarlılık oranının yüzde 40,4 olduğu bununda testin, takip eden yıl içinde ortaya çıkan her beş kanser vakasından yaklaşık üçünü kaçırdığı anlamına geliyor.
