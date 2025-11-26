Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/kanseri-teshis-eden-kan-testi-5-vakadan-3unu-kaciriyor-1101301374.html
Kanseri teşhis eden kan testi: 5 vakadan 3'ünü kaçırıyor
Kanseri teşhis eden kan testi: 5 vakadan 3'ünü kaçırıyor
Sputnik Türkiye
Galleri kan testi, araştırmacılar tarafından ilk deneme sonuçlarının "heyecan verici" olarak tanımlanmasının ardından dünya çapında ilgi gören son test oldu... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T11:51+0300
2025-11-26T11:51+0300
sağlik
kan testiyle kanser teşhisi
kanser
kan testi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/04/1053463529_0:156:1120:786_1920x0_80_0_0_08779e8e6947e7f9ff6fdebbf7164f57.jpg
Kanserin küresel ölüm oranını azaltmada kaydedilen ilerleme acı verici derecede yavaş olsa da, yeni bir kan testi alışılmadık düzeyde umut vadediyor. Araştırmacılar, tedavinin hayat kurtarma şansının en yüksek olduğu erken dönemde kanserleri tespit ederek, rutin taramaları bir gün çok daha etkili hale getirebileceğini söylüyor.Halihazırda İngiltere sağlık hizmetleri NHS tarafından denenmekte olan Galleri testinin 50 kanserden gelen sinyalleri tespit edebildiği ve pozitif sonuç alan kişilerin yüzde 62'sinde hastalığı doğru şekilde tespit edebildiği iddia ediliyor.Öte yandan yüzde 99,6 oranında doğru negatif sonuç veren test, kanser olmayan kişilerde hastalığı dışlamada yüksek doğruluğa sahip. Yanıltıcı pozitif sonuç tehlikesi devam ediyorABD ve Kanada'da daha önce kanser teşhisi konmamış 50 yaş üstü 23 bin 161 kişinin katıldığı Pathfinder 2 denemesi, şu anda yaygın olarak dolaşan rakamları ortaya koydu. Test sonucu pozitif çıkan 216 katılımcıdan 133'ünün daha sonra kanser olduğu tespit edildi ve 83 kişide ise yanlış pozitif sonuç görüldü.Uzmanlar, yanlış alarmların gereksiz kaygı ve tıbbi müdahalelere yol açabileceğini belirtiyor.Testin duyarlılık oranının yüzde 40,4 olduğu bununda testin, takip eden yıl içinde ortaya çıkan her beş kanser vakasından yaklaşık üçünü kaçırdığı anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/kok-hucre-tedavisiyle-gorme-kaybi-tersine-cevrildi-1101293481.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/04/1053463529_0:0:1048:786_1920x0_80_0_0_0ded21611c1d085964dee1979616f51b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kan testiyle kanser teşhisi, kanser, kan testi
kan testiyle kanser teşhisi, kanser, kan testi

Kanseri teşhis eden kan testi: 5 vakadan 3'ünü kaçırıyor

11:51 26.11.2025
© AAAnkara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü
Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
© AA
Abone ol
Galleri kan testi, araştırmacılar tarafından ilk deneme sonuçlarının "heyecan verici" olarak tanımlanmasının ardından dünya çapında ilgi gören son test oldu. 50 kanserden gelen sinyalleri tespit edebildiği öne sürülen testte yanıltıcı sonuç riski devam ediyor.
Kanserin küresel ölüm oranını azaltmada kaydedilen ilerleme acı verici derecede yavaş olsa da, yeni bir kan testi alışılmadık düzeyde umut vadediyor. Araştırmacılar, tedavinin hayat kurtarma şansının en yüksek olduğu erken dönemde kanserleri tespit ederek, rutin taramaları bir gün çok daha etkili hale getirebileceğini söylüyor.
Halihazırda İngiltere sağlık hizmetleri NHS tarafından denenmekte olan Galleri testinin 50 kanserden gelen sinyalleri tespit edebildiği ve pozitif sonuç alan kişilerin yüzde 62'sinde hastalığı doğru şekilde tespit edebildiği iddia ediliyor.
Öte yandan yüzde 99,6 oranında doğru negatif sonuç veren test, kanser olmayan kişilerde hastalığı dışlamada yüksek doğruluğa sahip.

Yanıltıcı pozitif sonuç tehlikesi devam ediyor

ABD ve Kanada'da daha önce kanser teşhisi konmamış 50 yaş üstü 23 bin 161 kişinin katıldığı Pathfinder 2 denemesi, şu anda yaygın olarak dolaşan rakamları ortaya koydu. Test sonucu pozitif çıkan 216 katılımcıdan 133'ünün daha sonra kanser olduğu tespit edildi ve 83 kişide ise yanlış pozitif sonuç görüldü.
Uzmanlar, yanlış alarmların gereksiz kaygı ve tıbbi müdahalelere yol açabileceğini belirtiyor.
Testin duyarlılık oranının yüzde 40,4 olduğu bununda testin, takip eden yıl içinde ortaya çıkan her beş kanser vakasından yaklaşık üçünü kaçırdığı anlamına geliyor.
Renkli Göz - Mavi Göz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
SAĞLIK
Kök hücre tedavisiyle görme kaybı tersine çevrildi
08:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала