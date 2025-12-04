Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/trump-yakinda-kara-yoluyla-uyusturucu-kacakciligini-hedef-almaya-baslayacagiz-1101529520.html
Trump: Yakında kara yoluyla uyuşturucu kaçakçılığını hedef almaya başlayacağız
Trump: Yakında kara yoluyla uyuşturucu kaçakçılığını hedef almaya başlayacağız
04.12.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı teknelerine yönelik saldırıların yanı sıra, 'çok yakında' karadaki uyuşturucu kaçakçılarını da hedef almaya başlayacaklarını söyledi.Trump yaptığı açıklamada, "Çok yakında bunu karada da yapmaya başlayacağız çünkü her rotayı, her evi biliyoruz. Bu saçmalıkları nerede ürettiklerini biliyoruz. Hepsini nereye koyduklarını biliyoruz ve bence bunu çok yakında karada da göreceksiniz" dedi.'Ulus bile değiller'Trump yaptığı açıklamada, Somali'nin bir ulus olmadığını, birbirini öldüren insanlar olduğunu söyledi:Somalililerin ABD'den milyarlarca dolar çıkardığına söyleyen Trump, Somalililerin ülkeden çıkarılması gerektiğini söyledi.New York Times gazetesi, konuya yakın kaynaklara dayanarak, ABD yönetiminin Minnesota eyaletinin Minneapolis-St. Paul bölgesinde Somali'den gelen kaçak göçmenlere karşı büyük bir kolluk kuvveti operasyonu başlattığını bildirmişti.'İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek'Trump, Gazze’de ateşkes sürecinin devam ettiğini belirterek, “İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek” dedi.Ayrıca Trump, bölgede patlayan bir bombanın yaralanmalara ve ölümlere yol açtığını belirtti, ancak detay vermedi.
Trump: Yakında kara yoluyla uyuşturucu kaçakçılığını hedef almaya başlayacağız

01:38 04.12.2025
ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılarını yakında karada da hedef alacaklarını, ayrıca Somali'nin bir 'ulus olmadığını' ve ülkelerinden milyarlarca dolar çıkardıklarını söyledi. Trump ayrıca, Gazze'de ateşkes sürecinin devam ettiğini ve ikinci aşamanın çok yakında başlayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı teknelerine yönelik saldırıların yanı sıra, 'çok yakında' karadaki uyuşturucu kaçakçılarını da hedef almaya başlayacaklarını söyledi.
Trump yaptığı açıklamada, "Çok yakında bunu karada da yapmaya başlayacağız çünkü her rotayı, her evi biliyoruz. Bu saçmalıkları nerede ürettiklerini biliyoruz. Hepsini nereye koyduklarını biliyoruz ve bence bunu çok yakında karada da göreceksiniz" dedi.

'Ulus bile değiller'

Trump yaptığı açıklamada, Somali'nin bir ulus olmadığını, birbirini öldüren insanlar olduğunu söyledi:
Ülkelerinin ne kadar kötü olduğuna bakın. Bir ulus bile değiller. Sadece ortalıkta dolaşıp birbirlerini öldüren insanlar var
Somalililerin ABD'den milyarlarca dolar çıkardığına söyleyen Trump, Somalililerin ülkeden çıkarılması gerektiğini söyledi.
New York Times gazetesi, konuya yakın kaynaklara dayanarak, ABD yönetiminin Minnesota eyaletinin Minneapolis-St. Paul bölgesinde Somali'den gelen kaçak göçmenlere karşı büyük bir kolluk kuvveti operasyonu başlattığını bildirmişti.

'İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek'

Trump, Gazze’de ateşkes sürecinin devam ettiğini belirterek, “İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek” dedi.
Ayrıca Trump, bölgede patlayan bir bombanın yaralanmalara ve ölümlere yol açtığını belirtti, ancak detay vermedi.
