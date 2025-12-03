https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/witkoff-ve-kushner-putin-ile-gorusmenin-sonuclarina-iliskin-trumpa-bilgi-verdi-1101526912.html

'Witkoff ve Kushner, Putin ile görüşmenin sonuçlarına ilişkin Trump’a bilgi verdi'

03.12.2025

Reuters’in üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve iş insanı Jared Kushner salı akşamı Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmenin sonuçlarına ilişkin Başkan Donald Trump’ı bilgilendirdi.Haberde yetkilinin, “Witkoff ve Kushner, Başkan Donald Trump’a görüşmenin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi” şeklindeki sözlerine yer verildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Salı akşamı Witkoff’u ve Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Rus tarafını görüşmede Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, ayrıca Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev temsil etmişti. Görüşme yaklaşık 5 saat sürmüştü.Uşakov görüşmeyi ‘yararlı ve yapıcı’ olarak nitelendirmiş, tarafların Ukrayna’daki krizin gelecekte nasıl çözülebileceğine dair olası yolları değerlendirdiğini ancak henüz uzlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.

