https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/trump-ulkemizi-aptal-insanlar-yonetiyordu-bu-yuzden-38-trilyon-dolar-borcumuz-var-1101530423.html
Trump: Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var
Trump: Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Biden yönetimini sorumlu tutarken, ABD’nin borcunun Trump’ın ikinci döneminin... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T04:40+0300
2025-12-04T04:40+0300
2025-12-04T04:40+0300
dünya
abd
donald trump
borç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529206_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_bef5de8b83e3b2d9b3579c29b6897e89.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin şu an 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Biden yönetimini sorumlu tuttu.Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var" dedi.Ekim ayında ABD'nin ulusal borcu, tarihinde ilk kez 38 trilyon doları aştı ve borç iki aydan biraz fazla bir sürede 1 trilyon dolar arttı. Salı günü itibarıyla ABD'nin ulusal borcu 38.4 trilyon dolardı.ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin başladığı Ocak 2025'ten bu yana, ABD'nin ulusal borcu yaklaşık 2.2 trilyon dolar arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/trump-yakinda-kara-yoluyla-uyusturucu-kacakciligini-hedef-almaya-baslayacagiz-1101529520.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529206_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a374ee864ded79777785d8d22866b1e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, borç
Trump: Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Biden yönetimini sorumlu tutarken, ABD’nin borcunun Trump’ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana 2.2 trilyon dolar daha arttığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin şu an 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Biden yönetimini sorumlu tuttu.
Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var" dedi.
Ekim ayında ABD'nin ulusal borcu, tarihinde ilk kez 38 trilyon doları aştı ve borç iki aydan biraz fazla bir sürede 1 trilyon dolar arttı. Salı günü itibarıyla ABD'nin ulusal borcu 38.4 trilyon dolardı.
ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin başladığı Ocak 2025'ten bu yana, ABD'nin ulusal borcu yaklaşık 2.2 trilyon dolar arttı.