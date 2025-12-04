https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/trump-ulkemizi-aptal-insanlar-yonetiyordu-bu-yuzden-38-trilyon-dolar-borcumuz-var-1101530423.html

Trump: Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var

Trump: Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Biden yönetimini sorumlu tutarken, ABD'nin borcunun Trump'ın ikinci döneminin... 04.12.2025

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin şu an 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Biden yönetimini sorumlu tuttu.Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var" dedi.Ekim ayında ABD'nin ulusal borcu, tarihinde ilk kez 38 trilyon doları aştı ve borç iki aydan biraz fazla bir sürede 1 trilyon dolar arttı. Salı günü itibarıyla ABD'nin ulusal borcu 38.4 trilyon dolardı.ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin başladığı Ocak 2025'ten bu yana, ABD'nin ulusal borcu yaklaşık 2.2 trilyon dolar arttı.

