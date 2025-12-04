Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/trump-ulkemizi-aptal-insanlar-yonetiyordu-bu-yuzden-38-trilyon-dolar-borcumuz-var-1101530423.html
Trump: Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var
Trump: Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Biden yönetimini sorumlu tutarken, ABD’nin borcunun Trump’ın ikinci döneminin... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T04:40+0300
2025-12-04T04:40+0300
dünya
abd
donald trump
borç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529206_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_bef5de8b83e3b2d9b3579c29b6897e89.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin şu an 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Biden yönetimini sorumlu tuttu.Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var" dedi.Ekim ayında ABD'nin ulusal borcu, tarihinde ilk kez 38 trilyon doları aştı ve borç iki aydan biraz fazla bir sürede 1 trilyon dolar arttı. Salı günü itibarıyla ABD'nin ulusal borcu 38.4 trilyon dolardı.ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin başladığı Ocak 2025'ten bu yana, ABD'nin ulusal borcu yaklaşık 2.2 trilyon dolar arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/trump-yakinda-kara-yoluyla-uyusturucu-kacakciligini-hedef-almaya-baslayacagiz-1101529520.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529206_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a374ee864ded79777785d8d22866b1e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, borç
abd, donald trump, borç

Trump: Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var

04:40 04.12.2025
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Biden yönetimini sorumlu tutarken, ABD’nin borcunun Trump’ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana 2.2 trilyon dolar daha arttığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin şu an 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Biden yönetimini sorumlu tuttu.
Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizi aptal insanlar yönetiyordu, bu yüzden 38 trilyon dolar borcumuz var" dedi.
Ekim ayında ABD'nin ulusal borcu, tarihinde ilk kez 38 trilyon doları aştı ve borç iki aydan biraz fazla bir sürede 1 trilyon dolar arttı. Salı günü itibarıyla ABD'nin ulusal borcu 38.4 trilyon dolardı.
ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin başladığı Ocak 2025'ten bu yana, ABD'nin ulusal borcu yaklaşık 2.2 trilyon dolar arttı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
DÜNYA
Trump: Yakında kara yoluyla uyuşturucu kaçakçılığını hedef almaya başlayacağız
01:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала