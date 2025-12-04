Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/tff-itirazlari-reddetti-35-futbolcunun-aldigi-ceza-onandi-1101529684.html
TFF itirazları reddetti: 35 futbolcunun aldığı ceza onandı
TFF itirazları reddetti: 35 futbolcunun aldığı ceza onandı
Sputnik Türkiye
TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını reddederek, cezayı onadı. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T01:56+0300
2025-12-04T01:57+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tahkim kurulu
bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_537feb657756d42e0d595f0a28dc4200.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. Kurul, futbolcuların cezalarını onadı.TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, futbolcuların yaptığı itirazları inceledi ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşıldığı gerekçeleriyle cezaları onayladı.Ayrıca Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai'ye verilen 2 maçlık ceza da oy birliğiyle onaylandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/galatasaray-jhon-duran-icin-suc-duyurusunda-bulundu-1101529023.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e8bd714a3c6cee69d01fcd11346aab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), tahkim kurulu, bahis
türkiye futbol federasyonu (tff), tahkim kurulu, bahis

TFF itirazları reddetti: 35 futbolcunun aldığı ceza onandı

01:56 04.12.2025 (güncellendi: 01:57 04.12.2025)
© İHA / İHA-AW197135Türkiye Futbol Federasyonu, TFF
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
© İHA / İHA-AW197135
Abone ol
TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını reddederek, cezayı onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. Kurul, futbolcuların cezalarını onadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, futbolcuların yaptığı itirazları inceledi ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşıldığı gerekçeleriyle cezaları onayladı.
Ayrıca Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai'ye verilen 2 maçlık ceza da oy birliğiyle onaylandı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
SPOR
Galatasaray, Jhon Duran için suç duyurusunda bulundu
01:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала