https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/tff-itirazlari-reddetti-35-futbolcunun-aldigi-ceza-onandi-1101529684.html

TFF itirazları reddetti: 35 futbolcunun aldığı ceza onandı

TFF itirazları reddetti: 35 futbolcunun aldığı ceza onandı

Sputnik Türkiye

TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını reddederek, cezayı onadı. 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T01:56+0300

2025-12-04T01:56+0300

2025-12-04T01:57+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

tahkim kurulu

bahis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_537feb657756d42e0d595f0a28dc4200.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. Kurul, futbolcuların cezalarını onadı.TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, futbolcuların yaptığı itirazları inceledi ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşıldığı gerekçeleriyle cezaları onayladı.Ayrıca Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai'ye verilen 2 maçlık ceza da oy birliğiyle onaylandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/galatasaray-jhon-duran-icin-suc-duyurusunda-bulundu-1101529023.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), tahkim kurulu, bahis