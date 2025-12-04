https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/tff-itirazlari-reddetti-35-futbolcunun-aldigi-ceza-onandi-1101529684.html
TFF itirazları reddetti: 35 futbolcunun aldığı ceza onandı
TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını reddederek, cezayı onadı. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. Kurul, futbolcuların cezalarını onadı.TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, futbolcuların yaptığı itirazları inceledi ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşıldığı gerekçeleriyle cezaları onayladı.Ayrıca Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai'ye verilen 2 maçlık ceza da oy birliğiyle onaylandı.
01:56 04.12.2025 (güncellendi: 01:57 04.12.2025)
