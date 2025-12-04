https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/tbmm-baskani-kurtulmus-surec-en-hassas-ve-kirilgan-doneminde-1101549863.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en hassas ve kırılgan döneminde

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin ve komisyon çalışmalarının en hassas en kırılgan döneminde olduğunu söyledi. 04.12.2025, Sputnik Türkiye

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretinin ardından bugün ilk kez toplandı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin ve komisyon çalışmalarının en hassas en kırılgan döneminde olduğunu vurguladı. Sürece dair tartışmaların siyasi pozisyonların malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bu milletin geleceği bir şekilde karanlık ellere teslim edilmesin. Özellikle siyasi malzeme yapılmaması konusunu her birinizden istirham ediyorum" dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığın bir araya gelen komisyon üyeleri, İmralı'yı ziyaret eden heyetin oluşturduğu ortak tutanağının yanı sıra nihai raporu ile politika belgesini masaya yatırdı. Komisyon toplantısı 36 dakika gecikmeli başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, koordinatör grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantı bir saati buldu. En hassas en kırılgan dönem vurgusu yaptıToplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin ve komisyon çalışmalarının en hassas en kırılgan döneminde olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "Şimdiye kadar hassasiyetle yürüttük. Bundan sonra da son düzlükte bir iki temel vazife yapacağız. Genel Kurul'a sunacağız. Çalışmalarımız ümit ederim ki hayırla neticelenir" diyerek, nihai rapor ve politika belgesine işaret etti. Sürecin sadece komisyon çalışmasından ibaret olmadığını bildiren Kurtulmuş, yürütülen sürecin aynı zamanda devlet politikası olarak yürütüldüğüne işaret ederek, "Bu sürecin al ver süreci olmadığı silahları teslim etme sürecine başladıktan sonra görüldü, süreç hızlandı. Siyasette üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi için komisyonu kurdu. Bu tarihi süreci tarihi sorumlulukları yüklenerek komisyon yerine getiriyor" diye konuştu. Kurtulmuş, İmralı ziyareti sonrasında Komisyonun dinleme faslının bittiğini ve raporlama aşamasına geçildiğini söyledi. Kurtulmuş, toplantının ilk oturumunda önce rapor çalışmalarına dair değerlendirmeleri dinleyeceklerini ve fikir alışverişinde bulunacaklarını, ikinci bölümde ise İmralı tutanaklarını görüşeceklerini söyledi. Bin düşünüp bir konuşmak gereken bir dönemden geçiyoruzSöylenen her bir sözün hiç beklenmeyen çevrelerde olumlu ya da olumsuz etki ettiği bir dönemden geçildiğini belirten Kurtulmuş, "Hani derler ya söz gümüşse sükut altındır. Bin düşünüp bir konuşmak gereken bir dönemden geçiyoruz" dedi. Sürece dair tartışmaların siyasi pozisyonların malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bu milletin geleceği bir şekilde karanlık ellere teslim edilmesin. Özellikle siyasi malzeme yapılmaması konusunu her birinizden istirham ediyorum" diye konuştu. İnanıyoruz ki bu sefer Türkiye kazanacakKurtulmuş, sürecin magazinleştirilmemesi için olağanüstü gayret gösterilmesini ifade ederek, kullanılan dil ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğine dair uyarıda bulundu. Kurtulmuş, "Bu mesele bir partinin ya da birkaç partinin meselesi değildir. Bu mesele başarılı olduğunda sürece karşı olan partiler dahil bütün Türkiye kazanmış olacak" dedi. Kurtulmuş, "Sağda solda içeriden ya da dışarıdan bu mesele son noktaya geldi son günlere yaklaşıyor bu meseleyi akamete uğratalım diye hesap kitap içerisinde olanların varlığını biliyoruz. Akıl onların aklından daha üstün olmayı gerektirir. Onun için bizler de sabırla farklılıklarımızı yine birbirimize ifade ederek yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu sefer Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

