Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/imrali-ziyareti-sonrasi-ilk-toplanti-milli-dayanisma-kardeslik-ve-demokrasi-komisyonu-4-aralikta-1101330978.html
İmralı ziyareti sonrası ilk toplantı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak
İmralı ziyareti sonrası ilk toplantı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak
Sputnik Türkiye
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık Perşembe günü toplanacak. Komisyon, İmralı'ya yapılan ziyaretin ardından ilk toplantısını... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T10:11+0300
2025-11-27T10:11+0300
türki̇ye
tbmm
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
i̇mralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101331062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e79c0ca564369b5c0872bd38aee7328d.jpg
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 19'uncu toplantısı, 4 Aralık Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.Bu toplantı, komisyonda kurulan heyetin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmenin ardından gerçekleşecek ilk toplantı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/komisyon-heyeti-imraliya-gitti--1101251139.html
türki̇ye
i̇mralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101331062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_feb3cd115556116599d032059ad43313.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tbmm, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, i̇mralı
tbmm, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, i̇mralı

İmralı ziyareti sonrası ilk toplantı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak

10:11 27.11.2025
© TBMMMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© TBMM
Abone ol
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık Perşembe günü toplanacak. Komisyon, İmralı'ya yapılan ziyaretin ardından ilk toplantısını gerçekleştirecek.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 19'uncu toplantısı, 4 Aralık Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.
Bu toplantı, komisyonda kurulan heyetin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmenin ardından gerçekleşecek ilk toplantı olacak.
İmralı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
TÜRKİYE
Komisyon heyeti İmralı'ya gitti
24 Kasım, 20:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала