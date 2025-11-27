https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/imrali-ziyareti-sonrasi-ilk-toplanti-milli-dayanisma-kardeslik-ve-demokrasi-komisyonu-4-aralikta-1101330978.html

İmralı ziyareti sonrası ilk toplantı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık Perşembe günü toplanacak. Komisyon, İmralı'ya yapılan ziyaretin ardından ilk toplantısını... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 19'uncu toplantısı, 4 Aralık Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.Bu toplantı, komisyonda kurulan heyetin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmenin ardından gerçekleşecek ilk toplantı olacak.

