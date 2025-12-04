Tahıl ürünlerinde yüksek düzeyde ‘uzun ömürlü kimyasallar’ tespit edildi

Türkiye
Avrupa genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma, pek çok tahıl ürününde toksik bir ‘uzun ömürlü kimyasalın’ yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya koydu.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101540151_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_65895569df98790139386e0cbe34653b.jpg
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) tarafından yürütülen çalışmada, özellikle kahvaltılık gevreklerdeki ortalama yoğunluğun musluk suyundan 100 kat fazla olduğu belirlendi.Araştırmada, Pfas içeren pestisitlerin toprakta parçalanmasıyla oluşan trifluoroasetik asit (TFA) maddesi:Yüzyıllarca kalabiliyorlarPfas olarak bilinen per ve polifloroalkil maddeler, 1950’lerden bu yana birçok tüketici ürününde kullanılan bir kimyasal grubu.Bu maddeler, çevrede neredeyse hiç bozulmadıkları için literatürde ‘uzun ömürlü kimyasallar’ olarak anılıyor. Toprağa veya suya sızdıklarında yüzyıllarca kalabildikleri belirtiliyor. Yapılan yeni araştırmalar, bazı Pfas türlerinin kanser gibi ciddi hastalıklarla ilişkili olabileceğine işaret ediyor.Üremeye zarar verebiliyorÜreme toksik bir madde olarak sınıflandırılan TFA ayrıca araşıtrmalara göre insan üreme fonksiyonlarına, doğurganlığa ve fetal gelişime zarar verebilme potansiyeli taşıyor.Ayrıca tiroit, karaciğer ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilerle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar ve çevre örgütleri, hükümetlere TFA için daha sıkı güvenlik sınırları belirleme ve tüm Pfas içeren pestisitleri yasaklama çağrısında bulunuyor. Ancak şu anda birçok ülkede gıdalardaki TFA düzeyleri izlenmiyor.65 üründen 53’ünde bulunduPAN Europe’un araştırması, 16 Avrupa ülkesinden satın alınan 65 konvansiyonel tahıl ürününü analiz etti. AB çapında bu kapsamda yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşıyan araştırmada TFA, örneklerin yüzde 81.5’inde (53 ürün) tespit edildi.Buğdaydan üretilen ürünlerin diğer tahıl bazlı ürünlere göre çok daha fazla kontamine olduğu ortaya çıktı.En yüksek TFA seviyeleri, önce İrlanda’da satılan kahvaltılık gevreklerde. Ardından Belçika ve Almanya’daki tam buğday ekmeklerinde, sonrasında ise Fransız bagetlerinde görüldü. Spagettiden peynirli çöreğe, zencefilli ekmekten çeşitli unlu mamullere kadar geniş bir ürün grubunda kimyasal izine rastlandı.‘Birçok yolla maruz kalıyoruz’PAN Europe politika sorumlusu Salome Roynel, “TFA’ya gıda ve içme suyu dahil birçok yolla maruz kalıyoruz. Bulgularımız, gıda zincirindeki kirlenmenin durdurulması için Pfas içeren pestisitlerin acilen yasaklanması gerektiğini gösteriyor” dedi.Kuruluşun bilim ve politika direktörü Angeliki Lysimachou da, “İncelediğimiz tüm örnekler maksimum kalıntı limitinin üzerindeydi. Çocukları üreme toksik kimyasallara maruz bırakamayız. Derhal harekete geçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Avrupa genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma, pek çok tahıl ürününde toksik bir ‘uzun ömürlü kimyasalın’ yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya koydu.
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) tarafından yürütülen çalışmada, özellikle kahvaltılık gevreklerdeki ortalama yoğunluğun musluk suyundan 100 kat fazla olduğu belirlendi.
Araştırmada, Pfas içeren pestisitlerin toprakta parçalanmasıyla oluşan trifluoroasetik asit (TFA) maddesi:
Kahvaltılık gevreklerden popüler şekerlemelere, makarnadan kruvasanlara, tam buğday ve beyaz ekmekten una kadar geniş bir ürün yelpazesinde tespit edildi.

Yüzyıllarca kalabiliyorlar

Pfas olarak bilinen per ve polifloroalkil maddeler, 1950’lerden bu yana birçok tüketici ürününde kullanılan bir kimyasal grubu.
Bu maddeler, çevrede neredeyse hiç bozulmadıkları için literatürde ‘uzun ömürlü kimyasallar’ olarak anılıyor. Toprağa veya suya sızdıklarında yüzyıllarca kalabildikleri belirtiliyor. Yapılan yeni araştırmalar, bazı Pfas türlerinin kanser gibi ciddi hastalıklarla ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

Üremeye zarar verebiliyor

Üreme toksik bir madde olarak sınıflandırılan TFA ayrıca araşıtrmalara göre insan üreme fonksiyonlarına, doğurganlığa ve fetal gelişime zarar verebilme potansiyeli taşıyor.
Ayrıca tiroit, karaciğer ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilerle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar ve çevre örgütleri, hükümetlere TFA için daha sıkı güvenlik sınırları belirleme ve tüm Pfas içeren pestisitleri yasaklama çağrısında bulunuyor. Ancak şu anda birçok ülkede gıdalardaki TFA düzeyleri izlenmiyor.

65 üründen 53’ünde bulundu

PAN Europe’un araştırması, 16 Avrupa ülkesinden satın alınan 65 konvansiyonel tahıl ürününü analiz etti. AB çapında bu kapsamda yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşıyan araştırmada TFA, örneklerin yüzde 81.5’inde (53 ürün) tespit edildi.
Buğdaydan üretilen ürünlerin diğer tahıl bazlı ürünlere göre çok daha fazla kontamine olduğu ortaya çıktı.
En yüksek TFA seviyeleri, önce İrlanda’da satılan kahvaltılık gevreklerde. Ardından Belçika ve Almanya’daki tam buğday ekmeklerinde, sonrasında ise Fransız bagetlerinde görüldü. Spagettiden peynirli çöreğe, zencefilli ekmekten çeşitli unlu mamullere kadar geniş bir ürün grubunda kimyasal izine rastlandı.

‘Birçok yolla maruz kalıyoruz’

PAN Europe politika sorumlusu Salome Roynel, “TFA’ya gıda ve içme suyu dahil birçok yolla maruz kalıyoruz. Bulgularımız, gıda zincirindeki kirlenmenin durdurulması için Pfas içeren pestisitlerin acilen yasaklanması gerektiğini gösteriyor” dedi.
Kuruluşun bilim ve politika direktörü Angeliki Lysimachou da, “İncelediğimiz tüm örnekler maksimum kalıntı limitinin üzerindeydi. Çocukları üreme toksik kimyasallara maruz bırakamayız. Derhal harekete geçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
