‘Senin yerine imza atarım’ devri kapandı: Üniversitede QR'lı yoklama

Üniversitelerde neredeyse ders boyunca dolanan imza kağıdı dönemi artık son buluyor. Öğrenciler telefonlarındaki QR kod ile bulunduklarını ispatlıyor, böylece... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

Üniversitelerde dersbaşı yoklama almak, yıllardır kâğıt kalemle yapılan, zaman alan ve hata riski taşıyan bir süreç. Bütün sınıfı dolaşan ve tek tek imzaların atıldığı yoklama listeleri birçok üniversitede artık tarihe karıştı. İmza yerine dijital iki yöntemTürkiye gazetesi haberine göre dijital olarak yapılan yoklamalarda özellikle iki yöntem öne çıkıyor. Popüler olanı QR kodlu yoklama. Bu sistemde her dersin başında öğretim görevlisi, öğrencilerin mobil cihazlarıyla tarayabileceği özel bir QR kod oluşturuyor. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde bu kodu okutarak yoklamalarını otomatik olarak sisteme işletiyor. Böylece fiziksel imza, manuel giriş ya da liste dolaştırma gibi zaman kayıpları ortadan kalkıyor.Her derse dinamik bir kod üretiliyorHer QR kod, yalnızca o ders saatine özel ve tekil olacak şekilde sistem tarafından dinamik olarak üretiliyor. Kodu oluşturduktan kısa süre sonra geçerliliğini yitirecek şekilde zamanlayıcı entegre ediliyor, böylece öğrencilerin ders dışında ya da belirlenen sürenin dışında kodu tarayarak yoklama alması engelleniyor.Konumdan girilen yoklamaDiğer bir yöntem ise üniversitenin resmî uygulaması üzerinden yapılıyor. Dersin hocası ‘yoklamayı açtım’ diyor. Sınıfta bulunan diğer öğrenciler ise üniversitenin uygulamasına girip ‘elektronik yoklama’ sekmesinden ‘yoklamaya katıl’ tuşuna basıyor. Konum doğrulama özelliği sayesinde öğrencinin sınıf içinde olduğu teyit edilebiliyor. Cihaz kimlik doğrulama ile yalnızca kayıtlı öğrenci cihazlarının yoklama işlemi yapmasına izin veriliyor.Zamandan tasarruf sağlıyorDijitalleşen kampüs ortamında bu iki yöntem de akademik işleyişin daha hızlı, şeffaf ve güvenli yürütülmesine katkıda bulunuyor. Zamandan tasarruf edilen bu yöntemle öğretim görevlileri dersin başında va-kit kaybetmeden yoklamayı tamamlıyor. Yeni dönemde bu sistem, sahte yoklamaların önüne geçerek daha güvenilir bir devam takibi sağlıyor. Yoklamalar anlık olarak sisteme düşerek, idari birimler ve akademisyenler tarafından kolayca izlenebiliyor.

