Şota'yla yollar ayrılmıştı: Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü, Shota Arveladze'yle yollarını ayırdı.Kulüp Başkanı Halil İbrahim Akyıldız’ın katıldığı imza töreniyle Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza atarak resmen göreve başladı.Emre Belözoğlu hangi takımlarda çalıştı?
Kasımpaşa Spor Kulübü, teknik direktör Shota Arveladze'yle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Lacivert-beyazlı yönetim, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu'yla resmi sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü, Shota Arveladze'yle yollarını ayırdı.
Kulüp Başkanı Halil İbrahim Akyıldız’ın katıldığı imza töreniyle Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza atarak resmen göreve başladı.
Emre Belözoğlu hangi takımlarda çalıştı?
Fenerbahçe
2020–2021 sezonunun ikinci yarısında teknik sorumlu / geçici teknik direktör.
Medipol Başakşehir FK
2021–2023 yılları arasında teknik direktör.
MKE Ankaragücü
2023–2024 sezonunda görev yaptı.
Antalyaspor
Antalyaspor teknik direktörü olarak 2025 yılında görev aldı.