Kasımpaşa'da Şota Arveladze dönemi bitti: Yerine Emre Belözoğlu mu gelecek?

Kasımpaşa Şota Arveladze ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni teknik direktör olarak ise son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve bir süredir herhangi bir... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yaklaşırken, hoca değişiklikleri hala sürüyor.Bu sezon çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze ile yollar resmen ayrıldı.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kasımpaşa'nın yeni hocası kim olacak?Gürcü çalıştırıcı sonrası göreve getirilecek isim için birçok adayın adı geçerken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile el sıkıştı.Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 1.18'lik puan ortalaması yakalamıştı.

