Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Okula başlama yaşı değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Okula başlama yaşı değişecek mi?

MEB, 69 ay olan ilkokula başlama yaşına dair yeni düzenleme hazırlığında. Düzenlemenin amacı yaş farkını azaltarak, akran zorbalığını engellemek.Okula başlama yaşı kaç?Mevcut sistemde eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlıyor. Zorunlu başlama yaşı ise 72 ay. Veli dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuğunu erken okula başlatabiliyor ya da 69,70 ve 71 ayını dolduran çocuğunun ilkokula başlamasını bir yıl erteleyebiliyor.Sınıflarda yaş farkıBu durumda mümkün olan en küçük ve en büyük yaşta ilkokula başlayan çocuklar arasında bir yaşı aşan yaş farkı oluşuyor. Aynı sınıftaki çocuklar arasındaki bu fark akademik uyumdan sosyal gelişime kadar pek çok konuda sorun yaratabiliyor. Bakanlık, işte bu durumu düzeltmek için çalışma başlattı.Okula başlama yaşı değişiyor mu?Edinilen bilgilere göre, ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması gündemde. Velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak.Veliler dilekçe vererek okula başlama yaşını 3 ay daha erken ya da 3 ay daha geç yapacak.Bu sayede sınıftaki en küçük öğrencinin 69 ay, en büyük öğrencinin ise 75 aylık olması sağlanacak.Öğrenciler arasında bir yaşı aşan fark, 6 aya düşürülecek.

