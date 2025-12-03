https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/lavrov-agitin-cokusu-batili-siyasi-elitlerin-cikarlarinin-korunmasinin-bedelidir-1101520894.html

Lavrov: AGİT’in çöküşü, Batılı siyasi elitlerin çıkarlarının korunmasının bedelidir

03.12.2025

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) tarafsızlığını kaybederek, Batılı siyasi elitlerin çıkarlarına hizmet eden bir yapıya dönüştüğünü, NATO ve AB ülkelerininin AGİT’in askeri-siyasi boyutunu yıktığını ve teşkilatın varlığını sürdürmesinin eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloga bağlı olduğunu vurguladı.Lavrov, Batı’nın NATO’yu genişletme sürecini 1990'ların ortalarında başlattığını ve bu durumun Sovyetler Birliği'ne verilen garantilere aykırı olduğunu belirterek, NATO’nun, Avrupa Birliği'nin desteğiyle AGİT’i Viyana’nın doğusundaki bölgelere Batı’nın çıkarlarını yaymak için bir araç haline getirdiğini söyledi.Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmesinde Lavrov, AGİT’in tarafsızlık ilkesinden saptığını, Kiev yönetiminin 2015 Minsk Anlaşmalarını sabote etmesini ve Donbass’ta başlayan “antiterör operasyonuyla” birlikte sivillere karşı işlenen suçları “görmezden geldiğini” belirterek, şunları ifade etti:AGİT’in temel görevleri arasında yer alan kültürlerarası diyaloğu teşvik etme, neo-Nazizm, İslamofobi, Hristiyan düşmanlığıyla mücadele ve azınlık haklarının korunması gibi başlıkları tamamen gündemden çıkardığını savunan Lavrov, şöyle devam etti:Ayrıca AGİT'in Batı’da Rus medyasına uygulanan sansürü görmezden geldiğini ve Rusya’dan gelen sivil toplum temsilcilerine etkinlikler için vize verilmemesiyle "gerçeğin sesini" susturmaya çalıştığını belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

