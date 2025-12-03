Lavrov: AGİT’in çöküşü, Batılı siyasi elitlerin çıkarlarının korunmasının bedelidir
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) tarafsızlığını yitirerek Batı’nın siyasi çıkarlarını savunan bir yapıya dönüştüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) tarafsızlığını kaybederek, Batılı siyasi elitlerin çıkarlarına hizmet eden bir yapıya dönüştüğünü, NATO ve AB ülkelerininin AGİT’in askeri-siyasi boyutunu yıktığını ve teşkilatın varlığını sürdürmesinin eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloga bağlı olduğunu vurguladı.
AGİT, 1994 yılında kurulduğunda NATO üyeleri, eski Varşova Paktı ülkeleri ve tarafsız devletleri bir araya getiriyordu. En yüksek düzeyde, kimsenin kendi güvenliğini başkasının güvenliğini riske atarak güçlendirmeyeceği yönünde bir taahhüt altına girildi. Ancak bu ilkeye sadık kalınmadı. Batılı üyeler bu sözü tutmadığı gibi, NATO merkezli bir Avrupa güvenlik sistemi kurmaya yöneldi.
Lavrov, Batı’nın NATO’yu genişletme sürecini 1990'ların ortalarında başlattığını ve bu durumun Sovyetler Birliği'ne verilen garantilere aykırı olduğunu belirterek, NATO’nun, Avrupa Birliği'nin desteğiyle AGİT’i Viyana’nın doğusundaki bölgelere Batı’nın çıkarlarını yaymak için bir araç haline getirdiğini söyledi.
Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmesinde Lavrov, AGİT’in tarafsızlık ilkesinden saptığını, Kiev yönetiminin 2015 Minsk Anlaşmalarını sabote etmesini ve Donbass’ta başlayan “antiterör operasyonuyla” birlikte sivillere karşı işlenen suçları “görmezden geldiğini” belirterek, şunları ifade etti:
AGİT’in askeri-politik boyutunun yıkılmasından sorumlu olan Rusya değil, NATO ve AB üyesi ülkeler. AGİT tarafsızlık ilkesinden saptı. Ukrayna krizinde Kiev’in Berlin ve Paris’in teşvikiyle 2015 Minsk anlaşmalarını sabote etmesini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 2014’ten bu yana Donbass’taki sivillere yönelik suçlarını görmezden geldi.
AGİT’in temel görevleri arasında yer alan kültürlerarası diyaloğu teşvik etme, neo-Nazizm, İslamofobi, Hristiyan düşmanlığıyla mücadele ve azınlık haklarının korunması gibi başlıkları tamamen gündemden çıkardığını savunan Lavrov, şöyle devam etti:
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, asli görevlerini ihmal ediyor ve Ukrayna’daki neo-Nazi rejimiyle Baltık ülkeleri ve Moldova’daki ırkçı yasaları uygulayan yönetimlerin yerel Rus nüfusa karşı ayrımcılıklarını görmezden geliyor. Bunun yerine, konsensüsle onaylanmamış ve dış fonlarla hazırlanan sözde raporlarla, Rusya’nın Ukrayna’daki uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini öne sürüyor.
Ayrıca AGİT'in Batı’da Rus medyasına uygulanan sansürü görmezden geldiğini ve Rusya’dan gelen sivil toplum temsilcilerine etkinlikler için vize verilmemesiyle "gerçeğin sesini" susturmaya çalıştığını belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
İyimser olmak için çok neden yok. Tünelin sonunda ışık görünmüyor. Ancak AGİT’in dağılmasını önlemek için hala bir fırsat var. Bunun için tüm üyelerin, Helsinki ilkelerine, yani eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa geri dönmesi gerekiyor.