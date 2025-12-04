https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/rus-varliklarina-el-koyma-plani-ab-ulkeleri-en-az-190-milyar-dolar-kaybedebilir-1101532378.html

Rus varlıklarına el koyma planı: AB ülkeleri en az 190 milyar dolar kaybedebilir

Rus varlıklarına el koyma planı: AB ülkeleri en az 190 milyar dolar kaybedebilir

Sputnik Türkiye

Kiev rejimini finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmayı planlayan AB ülkeleri, olası bir hamlede en az 190 milyarlık faturayla karşı karşıya... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T08:50+0300

2025-12-04T08:50+0300

2025-12-04T08:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

ukrayna

moskova

kiev

ab

sputnik

dondurulmuş rus varlıkları

tazminat

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101532248_0:0:774:435_1920x0_80_0_0_6ed86ea69982cfbec176c74769ede1e8.jpg

AB'de Ukrayna'ya verilecek 'tazminat kredisi' için Rus varlıklarına el koyma planı tartışılırken Sputnik, böyle bir kararı almaları halinde AB ülkelerinin yaşayacağı zararı hesapladı.AB ülkelerinin istatistik kurumlarının verilerine dayanarak yapılan hesaplamaya göre AB ülkeleri Rus ekonomisindeki yatırımlarından en az 190 milyar dolar kaybedebilir.Şu anda, mevcut döviz kuru üzerinden yaklaşık 209 milyar dolar değerinde Rus varlığı Belçika'nın Euroclear hesaplarında dondurulmuş durumda. AB'nin önerisi kapsamında bu fonlara el koyulması halinde, 2024 yılı için yapılan son tahminlere göre AB, Rus ekonomisine yaptığı en az 190 milyar dolarlık doğrudan yatırımı kaybedebilir.En çok etkilenecek ülkeler arasında Kıbrıs (100 milyar dolar), Almanya (20.1 milyar dolar), Hollanda (16.1 milyar dolar), Fransa (15.1 milyar dolar) ve İtalya (13 milyar dolar) yer alacak.Yaptırım savaşı başlamadan önce Rus ekonomisine yatırılan fonların hasım ülkelerin vatandaşları tarafından ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğu göz önüne alındığında, 'C' tipi hesaplarda biriken fonlar nedeniyle bu tutar önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Bu hesaplardan fon çıkarma işlemi yapılmasına yalnızca özel hükümet komisyonunun kararıyla izin verilebilir.AB'nin görüştüğü seçeneklerDün Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın 2026-2027 döneminde finanse edilmesi için iki seçenek önerdi. Bunlardan biri, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını içeren bir 'tazminat kredisi' öngörüyor. Söz konusu tutar 185 ila 210 milyar euro arasında ve çatışma sona erdikten sonra Moskova'nın 'Kiev'in maddi zararlarını karşılaması' halinde Ukrayna'nın krediyi geri ödeyeceği iddia ediliyor. AB'de bu konuda bir fikir birliği yok. Geçtiğimiz hafta Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Komisyonu'na Rus varlıklarını kullanmanın olası bir barış anlaşması şansını baltalayacağı konusunda uyarmıştı. Wever, Kiev'e başka bir ülkenin egemen fonlarından kredi sağlanması isteniyorsa, Belçika'nın AB üyelerinden somut ve güvenilir garantiler alması gerektiğini daha önce defalarca dile getirmişti.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/eski-ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-kievin-catismanin-gidisatini-degistirecek-kaynagi-yok-1101530695.html

ukrayna

moskova

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, ukrayna, moskova, kiev, ab, sputnik, dondurulmuş rus varlıkları, tazminat, rusya