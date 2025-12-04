https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/eski-ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-kievin-catismanin-gidisatini-degistirecek-kaynagi-yok-1101530695.html
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev’in çatışmanın gidişatını değiştirecek kaynağı yok
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev’in çatışmanın gidişatını değiştirecek kaynağı yok
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın eski Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kiev’in çatışmanın gidişatını değiştirecek kaynağı olmadığını belirtti. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T05:27+0300
2025-12-04T05:27+0300
2025-12-04T05:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
rusya
kiev
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png
Ukrayna’nın eski Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kiev’in çatışmanın seyrini değiştirmek için yeterli kaynağa sahip olmadığını açıkladı.Kuleba, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 21 Kasım’da yaptığı Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD’nin hazırladığı planın nihai barış anlaşmasının temeli olabileceğini söylemiş, ancak metnin şu aşamada Rusya ile ayrıntılı biçimde görüşülmediğini belirtmişti. Putin bunun nedeninin Washington’un Kiev yönetiminin onayını alamaması; zira Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri hala ‘sahada Rusya’ya stratejik yenilgi’ verme hayallerini sürdürdüğü olduğunu söylemişti.Putin, Kiev’in ABD tekliflerini reddetmesi halinde Kupyansk’ta yaşananlara benzer gelişmelerin diğer cephe hatlarında da kaçınılmaz olacağını söylemişti. Rus lider, bunun Moskova açısından kabul edilebilir olduğunu, çünkü özel askeri operasyonun hedeflerine askeri yollarla ulaşmaya hizmet ettiğini ifade etti. Ancak Rusya’nın, daha önce defalarca vurguladığı gibi, barış müzakerelerine açık olduğunu hatırlattı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kiev’in bir an önce karar verip müzakerelere başlaması gerektiğini belirterek, Ukrayna’nın karar alma alanının Rus birliklerinin ilerleyişi nedeniyle giderek daraldığını söyledi. Peskov bu durumun Kiev’i barışa zorlayan bir süreç olduğunu ve çatışmanın sürdürülmesi Ukrayna için hem anlamsız hem de tehlikeli olduğunu belirtti.Peskov ayrıca, Trump’ın Ukrayna planının yayımlanan metninde değişiklikler yapıldığını, ABD tarafından Rusya’ya bir taslak iletildiğini ve bu taslağın büyük ölçüde ‘Anchorage ruhuna’ uygun olduğunu belirtti. Metnin daha sonra değişikliğe uğradığını kaydeden Peskov, Rusya’nın ABD’den planın son versiyonunu resmi kanallardan paylaşmasını beklediğini söyledi. Kremlin, uygun zaman geldiğinde Rusya ile ABD arasında bu plana ilişkin temasların başlayabileceğini belirterek Trump’ın planını ‘özlü’ olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/dmitriyev-bati-medyasinin-witkoff-ziyaretiyle-ilgili-cigliklari-ukrayna-konusunda-ilerleme-oldugunu-1101530281.html
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_43:0:707:498_1920x0_80_0_0_c2389c6e118d133129b7b09bcacbac69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ukrayna, rusya, kiev, kremlin
abd, ukrayna, rusya, kiev, kremlin
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev’in çatışmanın gidişatını değiştirecek kaynağı yok
Ukrayna’nın eski Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kiev’in çatışmanın gidişatını değiştirecek kaynağı olmadığını belirtti.
Ukrayna’nın eski Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kiev’in çatışmanın seyrini değiştirmek için yeterli kaynağa sahip olmadığını açıkladı.
Kuleba, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
“2026 yılında daha fazla toprak, daha fazla insan kaybedeceğiz ancak masada yine bugünle aynı müzakere teklifleri olacak. Çatışmanın gidişatını değiştirecek kadar kaynağımız yok.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 21 Kasım’da yaptığı Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD’nin hazırladığı planın nihai barış anlaşmasının temeli olabileceğini söylemiş, ancak metnin şu aşamada Rusya ile ayrıntılı biçimde görüşülmediğini belirtmişti. Putin bunun nedeninin Washington’un Kiev yönetiminin onayını alamaması; zira Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri hala ‘sahada Rusya’ya stratejik yenilgi’ verme hayallerini sürdürdüğü olduğunu söylemişti.
Putin, Kiev’in ABD tekliflerini reddetmesi halinde Kupyansk’ta yaşananlara benzer gelişmelerin diğer cephe hatlarında da kaçınılmaz olacağını söylemişti. Rus lider, bunun Moskova açısından kabul edilebilir olduğunu, çünkü özel askeri operasyonun hedeflerine askeri yollarla ulaşmaya hizmet ettiğini ifade etti. Ancak Rusya’nın, daha önce defalarca vurguladığı gibi, barış müzakerelerine açık olduğunu hatırlattı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kiev’in bir an önce karar verip müzakerelere başlaması gerektiğini belirterek, Ukrayna’nın karar alma alanının Rus birliklerinin ilerleyişi nedeniyle giderek daraldığını söyledi. Peskov bu durumun Kiev’i barışa zorlayan bir süreç olduğunu ve çatışmanın sürdürülmesi Ukrayna için hem anlamsız hem de tehlikeli olduğunu belirtti.
Peskov ayrıca, Trump’ın Ukrayna planının yayımlanan metninde değişiklikler yapıldığını, ABD tarafından Rusya’ya bir taslak iletildiğini ve bu taslağın büyük ölçüde ‘Anchorage ruhuna’ uygun olduğunu belirtti. Metnin daha sonra değişikliğe uğradığını kaydeden Peskov, Rusya’nın ABD’den planın son versiyonunu resmi kanallardan paylaşmasını beklediğini söyledi.
Kremlin, uygun zaman geldiğinde Rusya ile ABD arasında bu plana ilişkin temasların başlayabileceğini belirterek Trump’ın planını ‘özlü’ olarak nitelendirdi.