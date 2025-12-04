Türkiye
Putin ve Modi’nin Hindistan Başbakanlık Konutu’nda resmi olmayan görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında, Yeni Delhi’deki başbakanlık konutunda resmi olmayan görüşme başladı. Kremlin Basın Servisi’nin aktardığına göre, iki lider baş başa görüşmek üzere havalimanından doğrudan başbakanlık konutuna geçti.Açıklamada, “Putin ve Modi, ortak konvoyla ve Hindistan Başbakanı’nın aracında başbakanlık konutuna ulaştı. Liderler arasında resmi olmayan görüşme başladı” ifadelerine yer verildi.Modi, Putin’i Hindistan’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek onu “dostum” olarak nitelendirdi. Hindistan Başbakanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin zamanla sınandığını ve halkları için büyük faydalar sağladığını vurguladı.Cuma günü Yeni Delhi'de üst düzey resmi görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından taraflar, kapsamlı bir ikili hükümetler arası belge paketi ile çok sayıda ticari anlaşma imzalayacak. Putin ve Modi ayrıca Rusya-Hindistan İş Forumu'nun genel oturumunda konuşma yapacak ve basın mensuplarına ortak açıklamada bulunacak.Rus heyetinde Savunma Bakanı Andrey Belousov, Tarım Bakanı Oksana Lut, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yer alıyor.
18:23 04.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan lideri Narendra Modi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında, Yeni Delhi’deki başbakanlık konutunda resmi olmayan görüşme başladı. Kremlin Basın Servisi’nin aktardığına göre, iki lider baş başa görüşmek üzere havalimanından doğrudan başbakanlık konutuna geçti.
Açıklamada, “Putin ve Modi, ortak konvoyla ve Hindistan Başbakanı’nın aracında başbakanlık konutuna ulaştı. Liderler arasında resmi olmayan görüşme başladı” ifadelerine yer verildi.
Modi, Putin’i Hindistan’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek onu “dostum” olarak nitelendirdi. Hindistan Başbakanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin zamanla sınandığını ve halkları için büyük faydalar sağladığını vurguladı.
Cuma günü Yeni Delhi'de üst düzey resmi görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından taraflar, kapsamlı bir ikili hükümetler arası belge paketi ile çok sayıda ticari anlaşma imzalayacak. Putin ve Modi ayrıca Rusya-Hindistan İş Forumu'nun genel oturumunda konuşma yapacak ve basın mensuplarına ortak açıklamada bulunacak.
Rus heyetinde Savunma Bakanı Andrey Belousov, Tarım Bakanı Oksana Lut, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yer alıyor.
Peskov: Rusya ve Hindistan'ın dünyanın geleceğine dair vizyonu büyük ölçüde örtüşüyor
