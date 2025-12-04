https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/peskov-rusya-ve-hindistanin-dunyanin-gelecegine-dair-vizyonu-buyuk-olcude-ortusuyor-1101551456.html
Peskov: Rusya ve Hindistan'ın dünyanın geleceğine dair vizyonu büyük ölçüde örtüşüyor
Peskov: Rusya ve Hindistan’ın dünyanın geleceğine dair vizyonu büyük ölçüde örtüşüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Hindistan arasında çok boyutlu ve stratejik ortaklığa dayanan ilişkilerin güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, iki... 04.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4-5 Aralık tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece tarihi bağlara değil, aynı zamanda günümüzde gelişmiş ve çok yönlü bir ortaklığa dayandığını ifade etti.Peskov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte, “Rusya ve Hindistan’ın gezegenimizin geleceğine dair vizyonları büyük ölçüde örtüşüyor. Bu çok önemli” dedi.Putin’in Hindistan ziyaretinin “ayrıcalıklı stratejik ortaklık” çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Peskov, Moskova ile Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin "yalnızca alışverişten ibaret olmadığını", tarafların “en hassas alanlarda teknoloji paylaşımına dayalı benzersiz bir iş birliği örneği” sergilediğini söyledi.Peskov, özellikle savunma, enerji ve yüksek teknoloji alanlarındaki yakın iş birliğine dikkat çekerek, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Putin’i havaalanında bizzat karşılamasının da diplomatik anlamda güçlü bir jest olduğunu vurgulayarak, “Başbakan Modi, kendisi havaalanına gelip Başkan Putin’i karşıladı. Bu, önceden haber verilmemişti ve bizim için de sürpriz oldu” diye konuştu.Peskov ayrıca, ziyaretin uluslararası yankılarına ilişkin yorum yaparken, Rusya’nın bu temasın ABD veya başka ülkelerde nasıl algılanacağından çok Hindistan’daki yansımasına önem verdiğini belirterek, “Okyanus ötesinin ne düşündüğünü değil, burada, Hindistan’da neyin önemli olduğuna bakmalıyız” ifadelerini kullandı.
