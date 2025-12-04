https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/prof-dr-sambur-avrupa-rusyaya-savas-ilan-ederse-intihar-etmis-olur-1101541129.html
Prof. Dr. Sambur: Avrupa, Rusya'ya savaş ilan ederse intihar etmiş olur
Prof. Dr. Sambur: Avrupa, Rusya'ya savaş ilan ederse intihar etmiş olur
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin'in ‘Rusya Avrupa ile savaşmak istemiyor, ancak eğer Avrupa başlatırsa, biz buna hemen şu an hazırız’ sözlerini değerlendiren Dış... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T13:38+0300
2025-12-04T13:38+0300
2025-12-04T13:44+0300
dünya
haberler
donald trump
rusya
ukrayna
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101357798_0:0:1148:647_1920x0_80_0_0_bda09bf449cd32583bdf109b97dd6f3c.png
ABD Başkanı Trump’ın barış planına ilişkin Avrupa’nın engellemelerini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa’nın tüm tekliflerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış sürecini engellemeye yönelik olduğunu söyledi.Putin açıklamasında ‘Rusya Avrupa ile savaşmak istemiyor, ancak eğer Avrupa başlatırsa, biz buna hemen şu an hazırız’ ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:‘Avrupa daha önce de savaşı sürdürdü’İstanbul görüşmelerinde varılan anlaşmanın daha önce dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna yönetimini çatışmaları sürdürmesi konusunda ikna ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:‘Avrupa için intihar olur’Avrupa'nın Rusya'ya yönelik saldırı ihtimalini de değerlendiren Dış Politika Uzmanı Sambur şu değerlendirmelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/rusya-devlet-baskani-putin-avrupa-abdnin--ukrayna-konusunda-baris-saglamasina-engel-oluyor-1101487623.html
rusya
ukrayna
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101357798_67:0:1063:747_1920x0_80_0_0_4d11a2b1e91c73f895a7cab6d7096d3c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
haberler, donald trump, rusya, ukrayna, fransa
haberler, donald trump, rusya, ukrayna, fransa
Prof. Dr. Sambur: Avrupa, Rusya'ya savaş ilan ederse intihar etmiş olur
13:38 04.12.2025 (güncellendi: 13:44 04.12.2025)
Özel
Rusya Devlet Başkanı Putin'in ‘Rusya Avrupa ile savaşmak istemiyor, ancak eğer Avrupa başlatırsa, biz buna hemen şu an hazırız’ sözlerini değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur böyle bir saldırının 'Avrupa’nın intiharı' olacağını belirtti.
ABD Başkanı Trump’ın barış planına ilişkin Avrupa’nın engellemelerini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa’nın tüm tekliflerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış sürecini engellemeye yönelik olduğunu söyledi.
Putin açıklamasında ‘Rusya Avrupa ile savaşmak istemiyor, ancak eğer Avrupa başlatırsa, biz buna hemen şu an hazırız’ ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:
“Putin’in Avrupa ile ilgili son açıklamalarını değerlendirirken şunu unutmamak gerekiyor: Ukrayna savaşı, aslında yalnızca bir Ukrayna–Rusya savaşı değil; doğrudan Avrupa–Rusya çatışmasının bir yansımasıdır. Savaşın başlatılması, Ukrayna’nın araçsallaştırılması ve Rusya’ya karşı bir kaldıraç olarak kullanılmasının arkasında Avrupa’nın stratejik tercihleri bulunuyor. Bu, yeni bir durum değil; Avrupa uzun süredir Ukrayna’yı Rusya’ya karşı bir “jeopolitik araç” olarak konumlandırıyor. Avrupa, Rusya’yı sürekli bir tehdit olarak algılıyor. Bu tehdit algısı üzerinden bir güvenlik stratejisi inşa ederek kamuoyunu da ‘Rusya tarafından işgal edilme tehlikesi’ söylemiyle yönlendiriyor. Avrupa’nın bu çerçevede Ukrayna’yı bir silah gibi kullanmasının arkasındaki baş aktörün ise İngiltere olduğu görülüyor. İngiltere, Fransa ve Almanya’yı da yanında tutarak bu savaşın sürmesini istiyor.”
‘Avrupa daha önce de savaşı sürdürdü’
İstanbul görüşmelerinde varılan anlaşmanın daha önce dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna yönetimini çatışmaları sürdürmesi konusunda ikna ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:
“İstanbul görüşmelerinde sağlanan ilk uzlaşma ihtimalinin, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın “savaşmaya devam edin” müdahalesiyle bozulması da bunun açık göstergelerinden biridir. Avrupa, özellikle İngiltere, savaşın bitmesini değil, devam etmesini istedi. Bu yaklaşımın arkasında iki tarihsel faktör bulunuyor: 19. yüzyıldaki ‘Büyük Oyun’ mirası: İngiltere hiçbir zaman Rusya’yı gerçek bir ortak olarak görmedi. Avrupa’nın derin Rusya korkusu: Avrupa zihninde Rusya'nın ancak sürekli meşgul edilerek zayıflatılması gerektiği yönünde köklü bir jeopolitik akıl var. Bu nedenle Avrupa, Rusya’nın küresel güç olmasını engellemek ve kendi hegemonik konumunu korumak için savaşın uzamasını istiyor. Ancak şunu göremiyorlar: Ukrayna–Rusya savaşı sürdükçe Avrupa da istikrarsızlaşıyor. Dahası, bu savaş ABD'nin küresel güç pozisyonunu zayıflatan bir yük haline gelmiş durumda. Eğer Avrupa ileride yeniden etkili bir global aktör olmak istiyorsa aslında Ukrayna–Rusya barışını desteklemesi gerekir. Ancak şu andaki Avrupa aklı, İngiltere’nin yönlendirmesiyle hâlâ savaştan yana.”
‘Avrupa için intihar olur’
Avrupa'nın Rusya'ya yönelik saldırı ihtimalini de değerlendiren Dış Politika Uzmanı Sambur şu değerlendirmelerde bulundu:
“Avrupa Rusya’ya doğrudan savaş açabilir mi?” sorusuna gelirsek: Avrupa’nın bunu yapmak istediği söylenebilir; zira lojistik ve askerî destek anlamında fiilen zaten Ukrayna üzerinden Rusya ile savaşıyor. Ukrayna bir vekil güç konumunda. Ancak İngiltere, Fransa ve Almanya’nın doğrudan Rusya ile savaşacak cesareti ve kapasitesi yok. Ayrıca Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kendi güvenliğini tek başına sağlayabilen bir kıta değil; güvenliğini ABD sağlıyor. Trump’ın Avrupalılara “bu sistemin bedelini ödemelisiniz” çıkışının altında da bu gerçek yatıyor. Kendi güvenliğini sağlayamayan, yaşlanan, dinamizmini kaybetmiş bir kıtanın askeri olarak Rusya’ya saldırması aslında Avrupa’nın intiharı anlamına gelir. Nitekim Ukrayna–Rusya savaşının başlatılması bile Avrupa’nın büyük bir akıl tutulması yaşadığını gösteriyor. Tüm saha gerçeklerine ve savaşın ortaya çıkardığı tabloya rağmen Avrupa, özellikle İngiltere’nin baskısıyla savaşı uzatmak istiyor. Oysa verilen tüm desteğe rağmen, mevcut koşullar altında Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi mümkün görünmüyor. Bu gerçeğin farkında olan tek aktör ise mevcut Amerikan yönetimi, yani Trump. İngiltere, Almanya ve Fransa ise bu hakikati kabullenmek istemiyor.”