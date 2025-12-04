Prof. Dr. Sambur: Avrupa, Rusya'ya savaş ilan ederse intihar etmiş olur

“Avrupa Rusya’ya doğrudan savaş açabilir mi?” sorusuna gelirsek: Avrupa’nın bunu yapmak istediği söylenebilir; zira lojistik ve askerî destek anlamında fiilen zaten Ukrayna üzerinden Rusya ile savaşıyor. Ukrayna bir vekil güç konumunda. Ancak İngiltere, Fransa ve Almanya’nın doğrudan Rusya ile savaşacak cesareti ve kapasitesi yok. Ayrıca Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kendi güvenliğini tek başına sağlayabilen bir kıta değil; güvenliğini ABD sağlıyor. Trump’ın Avrupalılara “bu sistemin bedelini ödemelisiniz” çıkışının altında da bu gerçek yatıyor. Kendi güvenliğini sağlayamayan, yaşlanan, dinamizmini kaybetmiş bir kıtanın askeri olarak Rusya’ya saldırması aslında Avrupa’nın intiharı anlamına gelir. Nitekim Ukrayna–Rusya savaşının başlatılması bile Avrupa’nın büyük bir akıl tutulması yaşadığını gösteriyor. Tüm saha gerçeklerine ve savaşın ortaya çıkardığı tabloya rağmen Avrupa, özellikle İngiltere’nin baskısıyla savaşı uzatmak istiyor. Oysa verilen tüm desteğe rağmen, mevcut koşullar altında Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi mümkün görünmüyor. Bu gerçeğin farkında olan tek aktör ise mevcut Amerikan yönetimi, yani Trump. İngiltere, Almanya ve Fransa ise bu hakikati kabullenmek istemiyor.”