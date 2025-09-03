Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: 'O bölge her an 6.6 ile sallanabilir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/prof-dr-osman-bektas-uyardi-o-bolge-her-an-66-ile-sallanabilir-1099053116.html

03.09.2025

Türkiye'deki deprem gerçeğinin bir kez daha altını çizen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz Fayı'na dikkat çekti. Bu fayın Sinop'un içinden geçtiğini, Trabzon ve Rize'nin deprem riskinin yükseldiğini dile getiren Prof. Dr. Bektaş, bu bölgede 1968'de Bartın'da yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin benzerinin her an yaşanabileceği konusunda uyardı.Halk TV'de bir yayına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir, Manisa ve İstanbul'u "büyük deprem için en riskli bölgeler" arasında sayarken Karadeniz'deki deprem riskine dikkat çekti. 6.6'lık deprem bekliyorum Bektaş, Karadeniz Fayı'nın Sinop'un içinden geçtiğini ve Trabzon ile Rize'nin deprem riskinin yükseldiğini belirtti. Bektaş, bu bölgede 1968'de Bartın'da yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depreme dikkat çekerken benzerinin her an yaşanabileceği konusunda uyardı.İstanbul ve Marmara Bölgesi kritikEge Bölgesi'nde yaşanan sarsıntıların ardından, beklenen büyük depremin potansiyel merkez üslerini ve risk altındaki illeri işaret eden Bektaş'a göre; İzmir, Manisa ve İstanbul olası bir büyük deprem için en riskli bölgeler arasında yer alıyor.Öncelikle Türkiye'nin coğrafi konumunu "Güneydeki Arap-Afrika levhasıyla kuzeydeki Avrasya levhası arasında sıkışan bir ülke" olarak tanımlayan Prof. Dr. Bektaş, bu sıkışmanın sonucunda Türkiye'nin parçalandığını ve fay hatlarının sürekli hareket ettiğini belirtti. Bektaş'a göre bu durum, Türkiye'yi bir deprem ülkesi haline getiriyor. Bektaş, açıklamasında Türkiye'de en fazla deprem üreten üç ana kaynak olarak da Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Graben Sistemi'ni sıraladı.Türkiye ekonomik ve sosyal yönden çökerMarmara Bölgesi'ne de değinen Bektaş, 1999 İzmit-Düzce depreminin Türkiye'de bir milat olduğunu ancak bu süreçte çıkarılan yasaların ve yönetmeliklerin maalesef uygulanmadığını söyledi. Bektaş, İstanbul'un deprem tehlikesi ayrı, deprem riski ayrı bir durum olduğunu vurgularken, , "Deprem riski, olası bir depremde oluşabilecek can ve mal kaybını verir. 16 milyon insanın yaşadığı, Türkiye ekonomisinin çarkını döndüren İstanbul'da yıkıcı bir deprem olsa, Türkiye bütünüyle ekonomik ve sosyal yönden çöker" dedi.

