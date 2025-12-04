https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/istip-acikladi-istanbul-simidi-icin-izin-alinacak-mi-1101553115.html
İSTİP açıkladı: İstanbul Simidi için izin alınacak mı?
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İstanbul’da simit üretmek için borsadan izin alınmasının gerekmediğini ancak coğrafi işaretli İstanbul Simidi üretmek isteyenlerin... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, basında yer alan 'simit üretmek için İSTİB’den izin alınması gerekiyor' iddialarına açıklık getirdi. İSTİP Başkanı Kopuz, İstanbul’da simit üretmek için herhangi bir izin zorunluluğu olmadığını belirterek, “Sadece coğrafi işaretli İstanbul Simidi üretmek isteyenlerin bize başvurması yeterli” dedi.Başkan Kopuz, İstanbul Simidi’nin 8 Ekim 2025’te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle tescillendiğini hatırlatarak, coğrafi işaretin ürünün kimliğini, kalitesini ve geleneksel yöntemlerini koruduğunu vurguladı.Standartların fırınlarla yapılan görüşmeler sonucunda belirlendiğini aktaran Başkan Kopuz, İstanbul Simidi coğrafi işaretini kullanmak isteyen işletmelerin başvurularının kabul edildiğini söyledi. Uygun üretim yapan fırınların, denetimlerin ardından bu işareti ürünlerinde, ambalajlarında ve poşetlerinde kullanabileceği bilgisini verdi.
2025
