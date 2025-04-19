https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/fenerbahceye-kotu-haber-mert-hakan-yandas-hastanelik-oldu-1095514837.html

Fenerbahçe'ye kötü haber: Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu

Fenerbahçe'ye kötü haber: Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş artan enfeksiyon nedeniyle hastanelik oldu. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T13:09+0300

2025-04-19T13:09+0300

2025-04-19T13:09+0300

spor

mert hakan yandaş

fenerbahçe

kayserispor

süper lig

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Fenerbahçe ünlü oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın artan enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı. Yandaş, Kayserispor maçında sahada olamayacak. Süper Lig'de pazar günü Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ındevam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir." denildi.Bu gelişme sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor maçında forma giyme şansı kalmadı. Fenerbahçe'de bu sezon 14 lig maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 2 asist yaptı.

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mert hakan yandaş, fenerbahçe, kayserispor, süper lig