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Fenerbahçe'ye kötü haber: Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu
Fenerbahçe'ye kötü haber: Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş artan enfeksiyon nedeniyle hastanelik oldu. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T13:09+0300
2025-04-19T13:09+0300
2025-04-19T13:09+0300
spor
mert hakan yandaş
fenerbahçe
kayserispor
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Fenerbahçe ünlü oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın artan enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı. Yandaş, Kayserispor maçında sahada olamayacak. Süper Lig'de pazar günü Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ındevam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir." denildi.Bu gelişme sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor maçında forma giyme şansı kalmadı. Fenerbahçe'de bu sezon 14 lig maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 2 asist yaptı.
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mert hakan yandaş, fenerbahçe, kayserispor, süper lig
mert hakan yandaş, fenerbahçe, kayserispor, süper lig
Fenerbahçe'ye kötü haber: Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu
Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş artan enfeksiyon nedeniyle hastanelik oldu.
Fenerbahçe ünlü oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın artan enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı. Yandaş, Kayserispor maçında sahada olamayacak.
Süper Lig'de pazar günü Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ındevam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir." denildi.
Bu gelişme sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor maçında forma giyme şansı kalmadı. Fenerbahçe'de bu sezon 14 lig maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 2 asist yaptı.