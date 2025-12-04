https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/ozgur-ozel-asgari-ucret-teklifimiz-39-bin-lira-1101543168.html
Özgür Özel: Asgari ücret teklifimiz 39 bin lira
Özgür Özel: Asgari ücret teklifimiz 39 bin lira
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Aralık'ta başlayacak olan asgari ücret pazarlığını hatırlatarak, kendi tekliflerini açıkladı. Özel, enflasyon verilerini...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Güngören'de katılımcılara hitap etti.CHP'nin asgari ücret teklifi ne?Asgari ücretlinin geçinemediğini savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Aralık'ta başlayacak olan asgari ücret pazarlığını hatırlatarak, kendi tekliflerini açıkladı. Özel, enflasyon verilerini işaret ederek, "Hak edilen maaş en az 39 bin, biz bunun altında yokuz." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Güngören'de katılımcılara hitap etti.
CHP'nin asgari ücret teklifi ne?
Asgari ücretlinin geçinemediğini savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Merter'de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır ama Merter'deki tekstil atölyesi bu maaşı ödeyebilir mi? O da ödeyemez, kapatır. İşte devlet burada ortaya çıkacak, diyecek ki 'Biz kanun teklifini hazırladık yarın veriyoruz. 1-10 çalışanı olan işyerlerine 10 bin 540 lira, 10-49 arasında işçi çalıştıranlara 8 bin 400 lira, 50 ve üzeri çalışanı olanlara 5 bin 100 lira asgari ücret için sosyal devlet destekleme primi verilsin.' Yani birileri 'İflas ederim ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz, hak edilen maaş en az 39, biz bunun altında yokuz."