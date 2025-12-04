özgür özel: asgari ücret teklifimiz 39 bin lira

"Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Merter'de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır ama Merter'deki tekstil atölyesi bu maaşı ödeyebilir mi? O da ödeyemez, kapatır. İşte devlet burada ortaya çıkacak, diyecek ki 'Biz kanun teklifini hazırladık yarın veriyoruz. 1-10 çalışanı olan işyerlerine 10 bin 540 lira, 10-49 arasında işçi çalıştıranlara 8 bin 400 lira, 50 ve üzeri çalışanı olanlara 5 bin 100 lira asgari ücret için sosyal devlet destekleme primi verilsin.' Yani birileri 'İflas ederim ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz, hak edilen maaş en az 39, biz bunun altında yokuz."