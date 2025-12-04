Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/okula-baslama-yasi-tartismasi-turkiye-72-aya-indirmeyi-planlarken-dunya-ne-yapiyor-1101544043.html
Okula başlama yaşı tartışması: Türkiye 72 aya indirmeyi planlarken dünya ne yapıyor?
Okula başlama yaşı tartışması: Türkiye 72 aya indirmeyi planlarken dünya ne yapıyor?
Sputnik Türkiye
Türkiye’de okula başlama yaşının yeniden 72 aya (6 yaş) çıkarılabileceğine ilişkin tartışmalar gündemdeyken, dünyanın önde gelen ülkelerde en erken okula başlama yaşı 4 ile Hollanda’da. Dünyada okula başlama yaşları şöyle…
2025-12-04T14:05+0300
2025-12-04T14:05+0300
dünya
eğitim
eğitim süresi
türkiye
i̇lkokul
batılı ülkeler
gelişmekte olan ülkeler
ülkelere göre eğitim
okula başlama yaşı
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101543884_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bb28c3421209a4a90041034d35be759e.png
Türkiye’de okula başlama yaşının yeniden 72 ay (6 ay) seviyesine çekilebileceğine dair tartışmalar sürüyor. Eğitim politikalarının değişebileceğine yönelik işaretler, diğer ülkelerdeki uygulamaları gündeme getirdi. Dünyada okul hayatının hangi yaşta başladığı ve zorunlu eğitimin nasıl kurgulandığı ülkelere göre önemli farklılıklar gösteriyor.Çin: 6 yaşHollanda: 4-5 yaşRusya: 7 yaşABD: 5 yaşHindistan: 6 yaşAzerbaycan: 6 yaşPakistan: 5-6 yaşJaponya: 6 yaşİngiltere: 5 yaşAlmanya: 6 yaşFransa: 6 yaşAvustralya: 6 yaşYunanistan: 6 yaşBAE: 6 yaşKatar: 6 yaş
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/milli-egitim-bakanligindan-yeni-duzenleme-okula-baslama-yasi-degisecek-mi--1101512927.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101543884_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bab366273c2a68ead007b6f1caae4c56.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
okula başlama yaşı, ülke ülke, türkiye, ilkokul yaşı, 72 ay, 6 yaş, kaç aylık, çocuklar ne zaman okula başlar, dünyada okula başlama yaşları, avrupa, abd, haberler, eğitim, eğitim haberleri
okula başlama yaşı, ülke ülke, türkiye, ilkokul yaşı, 72 ay, 6 yaş, kaç aylık, çocuklar ne zaman okula başlar, dünyada okula başlama yaşları, avrupa, abd, haberler, eğitim, eğitim haberleri

Okula başlama yaşı tartışması: Türkiye 72 aya indirmeyi planlarken dünya ne yapıyor?

14:05 04.12.2025
İlkokul çağındaki çocuk bireyler
İlkokul çağındaki çocuk bireyler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
Abone ol
Türkiye’de okula başlama yaşının yeniden 72 aya (6 yaş) çıkarılabileceğine ilişkin tartışmalar gündemdeyken, dünyanın önde gelen ülkelerde en erken okula başlama yaşı 4 ile Hollanda’da. Asya’dan Avrupa’ya, Rusya’dan Amerika’ya okul yaşları.
Türkiye’de okula başlama yaşının yeniden 72 ay (6 ay) seviyesine çekilebileceğine dair tartışmalar sürüyor. Eğitim politikalarının değişebileceğine yönelik işaretler, diğer ülkelerdeki uygulamaları gündeme getirdi. Dünyada okul hayatının hangi yaşta başladığı ve zorunlu eğitimin nasıl kurgulandığı ülkelere göre önemli farklılıklar gösteriyor.

Çin: 6 yaş

İlköğrenim 6 yıl sürüyor. Çocuklar 6 yaşında ilkokula başlıyor, 12 yaşında mezun oluyor. Ardından 3 yıllık ortaöğrenim geliyor.

Hollanda: 4-5 yaş

Resmi zorunlu eğitim 5 yaşında başlasa da pratikte çocukların büyük bölümü 4 yaşında okula başlıyor. 4-12 yaş arası 8 yıllık ilköğretim bulunuyor. 12 yaşında yapılan yönlendirme ile öğrenciler ilgi alanlarına göre çeşitlendirilmiş alt ortaöğretim programlarına ayrılıyor. Altı ayrımdan dördü üst düzey mesleki eğitime geçiş sağlıyor.

Rusya: 7 yaş

Rusya’da çocuklar okula 7 yaşında başlıyor. 7-10 yaş arası 1-4. sınıflar 'genel ilkokul' olarak geçiyor. Ardından 11-15 yaş arası 5 yıllık ortaöğretim, 16-17/18 yaş arası ise 2 yıllık 'yüksek ortaöğretim' bulunuyor.

ABD: 5 yaş

İlkokulun başlangıç yaşı eyaletten eyalete değişmekle birlikte genelde 5 yaş. İlkokul 10 yaşında sonlanıyor. 11-13 yaş ortaokul, 14-18 yaş lise dönemini oluşturuyor.

Hindistan: 6 yaş

Zorunlu ilköğretim 6-10 yaş arasında. 11-13 yaş alt ortaöğrenim, 14-16 yaş ortaöğrenim, 17-18 yaş ise lise dönemini oluşturuyor.

Azerbaycan: 6 yaş

Azerbaycan’da çocuklar okula 6 yaşında başlıyor. İlköğretim 4 yıl sürüyor (1-4. sınıflar). Ardından temel ortaöğretim 5.-9. sınıfları kapsıyor ve öğrenciler yaklaşık 15 yaşına kadar bu dönemi tamamlıyor. Son aşama olan tam ortaöğretim 10.-11. sınıflardan oluşuyor. Öğrenciler bu eğitimi genellikle 17 yaşında tamamlıyor.

Pakistan: 5-6 yaş

Pakistan’da okula başlama yaşı isteğe bağlı olarak 5 ya da 6. Zorunlu eğitim 16 yaşına kadar, isteğe bağlı lise eğitimi ise 18’e kadar devam edebiliyor.

Japonya: 6 yaş

Okul yaşamı 6 yaşında başlıyor. Öğrenciler 15 yaşında ilköğretim sürecini tamamladıktan sonra lise öncesi eğitime geçiyor.

İngiltere: 5 yaş

İlkokul 5 yaşında başlıyor ve 11 yaşına kadar devam ediyor. 5-7 yaş çocuklar için okul içinde ayrı bir bölüm bulunuyor.

Almanya: 6 yaş

Eğitim 6 yaşında başlıyor ve 9 yıl zorunlu. Ardından üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için 3 yıllık ‘Berufsschule’ (mesleki geçiş dönemi) dönemi bulunuyor.

Fransa: 6 yaş

Sistem üç aşamalı: Anaokulu 3-5 yaş, ilkokul 6-10 yaş, ortaokul 11-14 yaş, lise ise 15-17 yaş.

Avustralya: 6 yaş

Okullaşma 6 yaşında başlıyor ve toplam 13 yıl sürüyor. 12. sınıf, 'üst ortaöğretim' olarak kabul edilen lise evresini bitiriyor.

Yunanistan: 6 yaş

3 aşamalı sistemde ilkokul 6 yaşında başlıyor ve zorunlu eğitim 15 yaşına kadar sürüyor. Ardından öğrenciler yükseköğretime geçebiliyor.

BAE: 6 yaş

Birleşik Arap Emirlikleri’nde zorunlu eğitim 6 yaşında başlıyor. İlkokul 6 yıl, ortaokul 3 yıl, lise ise 3 yıl sürüyor. Mezuniyet yaşı 18.

Katar: 6 yaş

Katar’da resmi okula başlama yaşı 6. Zorunlu eğitim 16 yaşına kadar devam ediyor. Eğitim sistemi, 6 yıllık ilkokul, 3 yıllık ortaokul ve 3 yıllık lise şeklinde yapılandırılmış.
okul, eğitim öğretim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Okula başlama yaşı değişecek mi?
Dün, 15:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала