Okula başlama yaşı tartışması: Türkiye 72 aya indirmeyi planlarken dünya ne yapıyor?
Türkiye’de okula başlama yaşının yeniden 72 aya (6 yaş) çıkarılabileceğine ilişkin tartışmalar gündemdeyken, dünyanın önde gelen ülkelerde en erken okula başlama yaşı 4 ile Hollanda’da. Asya’dan Avrupa’ya, Rusya’dan Amerika’ya okul yaşları.
Türkiye’de okula başlama yaşının yeniden 72 ay (6 ay) seviyesine çekilebileceğine dair tartışmalar sürüyor. Eğitim politikalarının değişebileceğine yönelik işaretler, diğer ülkelerdeki uygulamaları gündeme getirdi. Dünyada okul hayatının hangi yaşta başladığı ve zorunlu eğitimin nasıl kurgulandığı ülkelere göre önemli farklılıklar gösteriyor.
Çin: 6 yaş
İlköğrenim 6 yıl sürüyor. Çocuklar 6 yaşında ilkokula başlıyor, 12 yaşında mezun oluyor. Ardından 3 yıllık ortaöğrenim geliyor.
Hollanda: 4-5 yaş
Resmi zorunlu eğitim 5 yaşında başlasa da pratikte çocukların büyük bölümü 4 yaşında okula başlıyor. 4-12 yaş arası 8 yıllık ilköğretim bulunuyor. 12 yaşında yapılan yönlendirme ile öğrenciler ilgi alanlarına göre çeşitlendirilmiş alt ortaöğretim programlarına ayrılıyor. Altı ayrımdan dördü üst düzey mesleki eğitime geçiş sağlıyor.
Rusya: 7 yaş
Rusya’da çocuklar okula 7 yaşında başlıyor. 7-10 yaş arası 1-4. sınıflar 'genel ilkokul' olarak geçiyor. Ardından 11-15 yaş arası 5 yıllık ortaöğretim, 16-17/18 yaş arası ise 2 yıllık 'yüksek ortaöğretim' bulunuyor.
ABD: 5 yaş
İlkokulun başlangıç yaşı eyaletten eyalete değişmekle birlikte genelde 5 yaş. İlkokul 10 yaşında sonlanıyor. 11-13 yaş ortaokul, 14-18 yaş lise dönemini oluşturuyor.
Hindistan: 6 yaş
Zorunlu ilköğretim 6-10 yaş arasında. 11-13 yaş alt ortaöğrenim, 14-16 yaş ortaöğrenim, 17-18 yaş ise lise dönemini oluşturuyor.
Azerbaycan: 6 yaş
Azerbaycan’da çocuklar okula 6 yaşında başlıyor. İlköğretim 4 yıl sürüyor (1-4. sınıflar). Ardından temel ortaöğretim 5.-9. sınıfları kapsıyor ve öğrenciler yaklaşık 15 yaşına kadar bu dönemi tamamlıyor. Son aşama olan tam ortaöğretim 10.-11. sınıflardan oluşuyor. Öğrenciler bu eğitimi genellikle 17 yaşında tamamlıyor.
Pakistan: 5-6 yaş
Pakistan’da okula başlama yaşı isteğe bağlı olarak 5 ya da 6. Zorunlu eğitim 16 yaşına kadar, isteğe bağlı lise eğitimi ise 18’e kadar devam edebiliyor.
Japonya: 6 yaş
Okul yaşamı 6 yaşında başlıyor. Öğrenciler 15 yaşında ilköğretim sürecini tamamladıktan sonra lise öncesi eğitime geçiyor.
İngiltere: 5 yaş
İlkokul 5 yaşında başlıyor ve 11 yaşına kadar devam ediyor. 5-7 yaş çocuklar için okul içinde ayrı bir bölüm bulunuyor.
Almanya: 6 yaş
Eğitim 6 yaşında başlıyor ve 9 yıl zorunlu. Ardından üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için 3 yıllık ‘Berufsschule’ (mesleki geçiş dönemi) dönemi bulunuyor.
Fransa: 6 yaş
Sistem üç aşamalı: Anaokulu 3-5 yaş, ilkokul 6-10 yaş, ortaokul 11-14 yaş, lise ise 15-17 yaş.
Avustralya: 6 yaş
Okullaşma 6 yaşında başlıyor ve toplam 13 yıl sürüyor. 12. sınıf, 'üst ortaöğretim' olarak kabul edilen lise evresini bitiriyor.
Yunanistan: 6 yaş
3 aşamalı sistemde ilkokul 6 yaşında başlıyor ve zorunlu eğitim 15 yaşına kadar sürüyor. Ardından öğrenciler yükseköğretime geçebiliyor.
BAE: 6 yaş
Birleşik Arap Emirlikleri’nde zorunlu eğitim 6 yaşında başlıyor. İlkokul 6 yıl, ortaokul 3 yıl, lise ise 3 yıl sürüyor. Mezuniyet yaşı 18.
Katar: 6 yaş
Katar’da resmi okula başlama yaşı 6. Zorunlu eğitim 16 yaşına kadar devam ediyor. Eğitim sistemi, 6 yıllık ilkokul, 3 yıllık ortaokul ve 3 yıllık lise şeklinde yapılandırılmış.