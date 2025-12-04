https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/nebenzya-bm-guvenlik-konseyinin-lubnan-ve-suriye-ziyaretine-katilacak--1101530030.html
Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Lübnan ve Suriye ziyaretine katılacak
Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Lübnan ve Suriye ziyaretine katılacak
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK'nın Lübnan ve Suriye ziyaretine katılacak. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T03:01+0300
2025-12-04T03:01+0300
2025-12-04T03:01+0300
dünya
suriye
aralık
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
unifil
güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094402825_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_a4968d9272b884a10102b5b958355666.png
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Lübnan ve Suriye’ye düzenlediği ziyarete katılacağını duyurdu. Rus temsilciliğinin Telegram kanalında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Açıklamada, 4 Aralık’ta Güvenlik Konseyi’nin Suriye’yi ziyaret etmesinin beklendiği, bunun da organın tarihinde Suriye’ye yapılacak ilk ziyaret olacağı belirtildi.Daha önce Konsey’in iki Ortadoğu ülkesine yapacağı ziyaret hakkında, Aralık ayında Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Slovenya’nın BM misyonu bilgi vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/medvedev-natonun-sevincini-desteklememek-elde-degil-1101529790.html
suriye
aralık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094402825_87:0:1131:783_1920x0_80_0_0_e105996cd00b56b65f762e1a044ebbb1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, aralık, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), unifil, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
suriye, aralık, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), unifil, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Lübnan ve Suriye ziyaretine katılacak
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK'nın Lübnan ve Suriye ziyaretine katılacak.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Lübnan ve Suriye’ye düzenlediği ziyarete katılacağını duyurdu.
Rus temsilciliğinin Telegram kanalında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“3 Aralık’ta Daimi Temsilci Vasily Nebenzya, BMGK üyesi ülkelerin delegasyonuyla birlikte Lübnan’a geldi. Diplomatların Beyrut’ta Lübnan Cumhuriyeti yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirmesi ve ayrıca ‘mavi hattın’ kuzeyindeki sakinliğin korunmasında önemli rol oynayan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) barış gücünün sorumluluk bölgesini ziyaret etmesi planlanıyor.”
Açıklamada, 4 Aralık’ta Güvenlik Konseyi’nin Suriye’yi ziyaret etmesinin beklendiği, bunun da organın tarihinde Suriye’ye yapılacak ilk ziyaret olacağı belirtildi.
Daha önce Konsey’in iki Ortadoğu ülkesine yapacağı ziyaret hakkında, Aralık ayında Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Slovenya’nın BM misyonu bilgi vermişti.