Medvedev: NATO'nun sevincini desteklememek elde değil
Medvedev: NATO'nun sevincini desteklememek elde değil
Medvedev, Rusya-NATO Konseyi'nin kaldırılmasını yorumlayarak, NATO'nun Rusya'nın düşmanı olduğunu söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, NATO'nun Rusya-NATO Konseyi'ni kaldırmasını değerlendirerek, NATO'nun Rusya'nın düşmanı olduğunu ve ortak bir konseyin olamayacağını belirtti. Medvedev sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullan:
NATO, Rusya-NATO Konseyi’nin kaldırılmasını sevinçle karşıladı. Bu sevinçlerini desteklememek elde değil. NATO düşmandır. Burada ‘Konseyler’den söz edilemez. Düşmanlarla yalnızca bir yol vardır. Gorkiy de bunu şöyle ifade etmişti: ‘Düşman teslim olmazsa, onu yok ederler’