NATO, Rusya-NATO Konseyi’nin kaldırılmasını sevinçle karşıladı. Bu sevinçlerini desteklememek elde değil. NATO düşmandır. Burada ‘Konseyler’den söz edilemez. Düşmanlarla yalnızca bir yol vardır. Gorkiy de bunu şöyle ifade etmişti: ‘Düşman teslim olmazsa, onu yok ederler’