MSB'den Karadeniz'deki tanker saldırılarına ilişkin açıklama

MSB'den Karadeniz'deki tanker saldırılarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki tanker saldırılarına ilişkin "Karadeniz'deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir... 04.12.2025

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye dair söylemlerinin sorulması üzerine Bakanlıktan, şu açıklama yapıldı:"Komşumuz Yunanistan'ın askeri faaliyetleri dahil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dahil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan'ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir. Bazı Yunan yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye'yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."Karadeniz'deki tanker saldırılarıBakanlık tarafından, Karadeniz'deki ticaret gemilerine yönelik saldırılar ve bölgedeki son durum üzerine sorulan sorular da yanıtladı.Söz konusu sorulara ilişkin, şu açıklama yapıldı:"Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz'deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir. Bununla birlikte her halükarda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı ve üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir, keşif ve gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz."Türkiye'nin Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekildiğine dair iddialara ilişkin ise, "Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Halihazırda lojistik, teknik ve eğitim öğretim alanlarında işbirliğini geliştirmek maksadıyla Paşalimanı Vlore Arnavutluk'ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.'Karadeniz’deki tanker saldırıları korsanlık'Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki tanker saldırılarının korsanlık olduğunu söylemişti.Putin açıklamasında, "Tankerlere yapılan saldırılar, tarafsız sularda bile değil; başka bir devletin, üçüncü bir devletin, özel ekonomik bölgesinde gerçekleşiyor. Bu, korsanlıktır” demişti.

