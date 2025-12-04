Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Miroşnik: Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisi giderek artıyor
Miroşnik: Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisi giderek artıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisinin arttığını... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T03:34+0300
2025-12-04T03:34+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Londra, Paris ve Berlin’in Vladimir Zelenskiy üzerindeki etkisinin her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi. Mironşnik yaptığı açıklamada, Kiev heyetinin geçen temmuz ayında Rusya’nın sunduğu önerileri alarak masadan kalktığını ve bir daha geri dönmediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:Diplomat, Batı için en önemli meselenin Rusya ile yaşanan çatışmanın sürmesi olduğunu belirterek, Batılı ülkelerin sahadaki gerçek durumu ve Ukrayna tarafının ağır kayıplarını görmezden geldiğini vurguladı.
Miroşnik: Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisi giderek artıyor

03:34 04.12.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisinin arttığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Londra, Paris ve Berlin’in Vladimir Zelenskiy üzerindeki etkisinin her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.
Mironşnik yaptığı açıklamada, Kiev heyetinin geçen temmuz ayında Rusya’nın sunduğu önerileri alarak masadan kalktığını ve bir daha geri dönmediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Bu durum Avrupa ülkelerinin müdahalesi olmadan gerçekleşmedi. Bugün de ‘Avrupa üçlüsünün’ tutumu değişmiş değil. Zelenskiy’in Avrupalılar’a ve İngilizlere bağımlılığı daha da arttı”

Diplomat, Batı için en önemli meselenin Rusya ile yaşanan çatışmanın sürmesi olduğunu belirterek, Batılı ülkelerin sahadaki gerçek durumu ve Ukrayna tarafının ağır kayıplarını görmezden geldiğini vurguladı.
