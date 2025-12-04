https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/mirosnik-avrupanin-zelenskiy-uzerindeki-etkisi-giderek-artiyor-1101530159.html

Miroşnik: Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisi giderek artıyor

Miroşnik: Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisi giderek artıyor

04.12.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Londra, Paris ve Berlin’in Vladimir Zelenskiy üzerindeki etkisinin her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi. Mironşnik yaptığı açıklamada, Kiev heyetinin geçen temmuz ayında Rusya’nın sunduğu önerileri alarak masadan kalktığını ve bir daha geri dönmediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:Diplomat, Batı için en önemli meselenin Rusya ile yaşanan çatışmanın sürmesi olduğunu belirterek, Batılı ülkelerin sahadaki gerçek durumu ve Ukrayna tarafının ağır kayıplarını görmezden geldiğini vurguladı.

