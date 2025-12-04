https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/mirosnik-avrupanin-zelenskiy-uzerindeki-etkisi-giderek-artiyor-1101530159.html
Miroşnik: Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisi giderek artıyor
Miroşnik: Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisi giderek artıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisinin arttığını... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T03:34+0300
2025-12-04T03:34+0300
2025-12-04T03:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
rodion miroşnik
vladimir zelenskiy
rusya
londra
paris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077663400_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4c8e2c1094a1e6f9a37d7caa5dfe557c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Londra, Paris ve Berlin’in Vladimir Zelenskiy üzerindeki etkisinin her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi. Mironşnik yaptığı açıklamada, Kiev heyetinin geçen temmuz ayında Rusya’nın sunduğu önerileri alarak masadan kalktığını ve bir daha geri dönmediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:Diplomat, Batı için en önemli meselenin Rusya ile yaşanan çatışmanın sürmesi olduğunu belirterek, Batılı ülkelerin sahadaki gerçek durumu ve Ukrayna tarafının ağır kayıplarını görmezden geldiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/nebenzya-bm-guvenlik-konseyinin-lubnan-ve-suriye-ziyaretine-katilacak--1101530030.html
rusya
londra
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077663400_47:0:1004:718_1920x0_80_0_0_d01a8ce46418424b689244d1964cb529.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, rodion miroşnik, vladimir zelenskiy, rusya, londra, paris
avrupa, rodion miroşnik, vladimir zelenskiy, rusya, londra, paris
Miroşnik: Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisi giderek artıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Avrupa’nın Zelenskiy üzerindeki etkisinin arttığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Londra, Paris ve Berlin’in Vladimir Zelenskiy üzerindeki etkisinin her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.
Mironşnik yaptığı açıklamada, Kiev heyetinin geçen temmuz ayında Rusya’nın sunduğu önerileri alarak masadan kalktığını ve bir daha geri dönmediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
“Bu durum Avrupa ülkelerinin müdahalesi olmadan gerçekleşmedi. Bugün de ‘Avrupa üçlüsünün’ tutumu değişmiş değil. Zelenskiy’in Avrupalılar’a ve İngilizlere bağımlılığı daha da arttı”
Diplomat, Batı için en önemli meselenin Rusya ile yaşanan çatışmanın sürmesi olduğunu belirterek, Batılı ülkelerin sahadaki gerçek durumu ve Ukrayna tarafının ağır kayıplarını görmezden geldiğini vurguladı.