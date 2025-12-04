Türkiye
Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli sağanak ve buzlanma bekleniyor
4 Aralık hava durumu: Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir ve Batı Akdeniz'de sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sis ve pus, kuzeydoğuda buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji'den sağanak uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.Kıyı bölgeleri hariç sis ve pus etkili olacak. Dikkat: Buzlanma ve don olayı bekleniyorSabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
SON HABERLER
Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli sağanak ve buzlanma bekleniyor

07:02 04.12.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Ege ve Akdeniz'in batı kıyılarında şiddetli yağışlar beklenirken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise sabah saatlerinde itibaren buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji'den sağanak uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Kıyı bölgeleri hariç sis ve pus etkili olacak.

Dikkat: Buzlanma ve don olayı bekleniyor

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

BURSA – 17°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL – 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ – 16°C
Parçalı bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA – 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA – 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 19°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA – 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 13°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR – 11°C
Parçalı bulutlu
KONYA – 12°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR – 10°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE – 18°C
Parçalı bulutlu
SİNOP – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 15°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE – 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS – 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA – 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN – 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR – 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 15°C
Parçalı ve az bulutlu
