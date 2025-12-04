https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/meteorolojiden-cifte-uyari-kuvvetli-saganak-ve-buzlanma-bekleniyor--1101530843.html

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli sağanak ve buzlanma bekleniyor

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli sağanak ve buzlanma bekleniyor

Sputnik Türkiye

4 Aralık hava durumu: Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir ve Batı Akdeniz’de sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sis ve pus, kuzeydoğuda buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

2025-12-04T07:02+0300

2025-12-04T07:02+0300

2025-12-04T07:02+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

sağanak

sis

buzlanma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095375265_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67ad3022f2dc52f953b067c2d4194915.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji'den sağanak uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.Kıyı bölgeleri hariç sis ve pus etkili olacak. Dikkat: Buzlanma ve don olayı bekleniyorSabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-yanitladi-1101500894.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji 4 aralık hava durumu, kıyı ege kuvvetli yağış, i̇zmir sağanak uyarısı, aydın kıyı kesimi yağış, muğla kuvvetli yağış, çanakkale sağanak tahmini, balıkesir batı kıyı yağışı, i̇ç anadolu buzlanma ve don uyarısı, doğu anadolu don olayı, antalya gök gürültülü sağanak, isparta sağanak uyarısı, denizli gök gürültülü yağış, manisa sağanak tahmini, türkiye güncel hava durumu uyarıları