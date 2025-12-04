Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli sağanak ve buzlanma bekleniyor
© AA / Harun Reşit Yıldıkozirai don
© AA / Harun Reşit Yıldıko
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Ege ve Akdeniz'in batı kıyılarında şiddetli yağışlar beklenirken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise sabah saatlerinde itibaren buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji'den sağanak uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Kıyı bölgeleri hariç sis ve pus etkili olacak.
Dikkat: Buzlanma ve don olayı bekleniyor
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
BURSA – 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL – 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ – 16°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
ADANA – 23°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ANTALYA – 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ISPARTA – 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 13°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR – 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KONYA – 12°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR – 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DÜZCE – 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SİNOP – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
RİZE – 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 7°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS – 7°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MALATYA – 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
VAN – 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR – 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu