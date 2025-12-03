İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı

"Kış bu sene biraz geç gidecek gibi gözüküyor. İstanbul'a veya Türkiye'ye kar yağışının biraz daha yoğun olacağı zaman, ocak ayından sonra gözüküyor. Mart ayına biraz sarkma ihtimali var. Çocukluğumuzda yılbaşında muhakkak kar yağardı ve kapımızın önünü kürekle açardık. Bu kadar binanın olduğu yerde, bu kadar asfaltın, bu kadar aracın, 6 milyon araç var, bu kadar insanın olduğu yerde ısı adası etkisi de var İstanbul'da. Soğuk havanın bunları yenmesi gerekiyor."