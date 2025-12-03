Türkiye
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı
İstanbulluların en çok merak ettiği 'kar ne zaman yağar?' sorusuna Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı. Şen, İstanbul'da kar yağışının mart ayına sarkabileceğini...
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı

İstanbulluların en çok merak ettiği 'kar ne zaman yağar?' sorusuna Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı. Şen, İstanbul'da kar yağışının mart ayına sarkabileceğini söyledi.
İstanbul'la ilgili kar tahminlerini açıklayan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ocak ayından sonrayı işaret etti. Prof. Dr. Şen, "Kış bu sene biraz geç gidecek gibi gözüküyor. İstanbul'a veya Türkiye'ye kar yağışının biraz daha yoğun olacağı zaman, ocak ayından sonra gözüküyor. Mart ayına biraz sarkma ihtimali var" dedi.

Mart ayına biraz sarkma ihmali var

CNN Türk'ün haberine göre, İstanbul için kar tahmininde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen şu bilgileri paylaştı:
"Kış bu sene biraz geç gidecek gibi gözüküyor. İstanbul'a veya Türkiye'ye kar yağışının biraz daha yoğun olacağı zaman, ocak ayından sonra gözüküyor. Mart ayına biraz sarkma ihtimali var. Çocukluğumuzda yılbaşında muhakkak kar yağardı ve kapımızın önünü kürekle açardık. Bu kadar binanın olduğu yerde, bu kadar asfaltın, bu kadar aracın, 6 milyon araç var, bu kadar insanın olduğu yerde ısı adası etkisi de var İstanbul'da. Soğuk havanın bunları yenmesi gerekiyor."
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İstanbul'da barajlar alarm veriyor, 50 günlük su kaldı'
17 Kasım, 13:15
