İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı
Sputnik Türkiye
İstanbulluların en çok merak ettiği 'kar ne zaman yağar?' sorusuna Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı. Şen, İstanbul'da kar yağışının mart ayına sarkabileceğini... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T10:48+0300
İstanbul'la ilgili kar tahminlerini açıklayan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ocak ayından sonrayı işaret etti. Prof. Dr. Şen, "Kış bu sene biraz geç gidecek gibi gözüküyor. İstanbul'a veya Türkiye'ye kar yağışının biraz daha yoğun olacağı zaman, ocak ayından sonra gözüküyor. Mart ayına biraz sarkma ihtimali var" dedi. Mart ayına biraz sarkma ihmali varCNN Türk'ün haberine göre, İstanbul için kar tahmininde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen şu bilgileri paylaştı:
İstanbulluların en çok merak ettiği 'kar ne zaman yağar?' sorusuna Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı. Şen, İstanbul'da kar yağışının mart ayına sarkabileceğini söyledi.
İstanbul'la ilgili kar tahminlerini açıklayan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ocak ayından sonrayı işaret etti. Prof. Dr. Şen, "Kış bu sene biraz geç gidecek gibi gözüküyor. İstanbul'a veya Türkiye'ye kar yağışının biraz daha yoğun olacağı zaman, ocak ayından sonra gözüküyor. Mart ayına biraz sarkma ihtimali var" dedi.
Mart ayına biraz sarkma ihmali var
CNN Türk'ün haberine göre, İstanbul için kar tahmininde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen şu bilgileri paylaştı:
"Kış bu sene biraz geç gidecek gibi gözüküyor. İstanbul'a veya Türkiye'ye kar yağışının biraz daha yoğun olacağı zaman, ocak ayından sonra gözüküyor. Mart ayına biraz sarkma ihtimali var. Çocukluğumuzda yılbaşında muhakkak kar yağardı ve kapımızın önünü kürekle açardık. Bu kadar binanın olduğu yerde, bu kadar asfaltın, bu kadar aracın, 6 milyon araç var, bu kadar insanın olduğu yerde ısı adası etkisi de var İstanbul'da. Soğuk havanın bunları yenmesi gerekiyor."