Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/polonya-disisleri-bakani-rusya-nato-konseyi-kaldirildi-1101522775.html
Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya-NATO Konseyi kaldırıldı
Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya-NATO Konseyi kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya-NATO Konseyi’nin resmen kaldırıldığını açıkladı. Sikorski, açıklamayı Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T19:58+0300
2025-12-03T19:59+0300
dünya
polonya
rusya
nato
rusya-nato konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0c/1052667221_0:165:3349:2048_1920x0_80_0_0_9be6d52c1a00f0a0817356345785e368.jpg
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Rusya-NATO Konseyi’nin resmen kaldırıldığını belirtti.Sikorski, gazetecilere verdiği röportajda, “Resmi kararlar çerçevesinde NATO Genel Sekreteri, artık Rusya-NATO Konseyi’nin var olmadığını duyurdu. Bu, Polonya hükümetinin istediği bir durumdu ve artık bir gerçek haline geldi” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Sikorski, sözde 'Avrupa güvenliğinin’ Rusya’ya karşı oluşturulduğunu belirtti. Sikorski, “Bu kurum, Avrupa güvenliğinin Rusya ile birlikte inşa edilebileceği düşünülen dönemlerde oluşturulmuştu. Ancak o dönemler geride kaldı. Bugün Avrupa güvenliğini Rusya’ya karşı inşa ediyoruz ve bu durum kurumlar düzeyinde de kendini gösteriyor” dedi. Rusya-NATO Konseyi nedir?Rusya–NATO Konseyi (RNK), Rusya ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ülkeleri arasında bir danışma mekanizması olup, 28 Mayıs 2002 tarihinde Roma’da kurulmuştur. “29+1” formatı, eşit haklarla katılımı ve güvenlik, silah kontrolü, terörle mücadele ve olayların önlenmesine yönelik önlemlerin tartışılmasını öngörüyordu. 2014 yılından sonra NATO, Rusya ile pratik işbirliğini askıya almış, yalnızca politik diyaloğu sürdürmüştür. Toplantılar düzensiz olarak gerçekleştirilmiş ve son yıllardakonseyin fiilen çalışması durmuştur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/lavrov-agitin-cokusu-batili-siyasi-elitlerin-cikarlarinin-korunmasinin-bedelidir-1101520894.html
polonya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0c/1052667221_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f93775b4630f09fa3d58facd994a0ef8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polonya, rusya, nato, rusya-nato konseyi
polonya, rusya, nato, rusya-nato konseyi

Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya-NATO Konseyi kaldırıldı

19:58 03.12.2025 (güncellendi: 19:59 03.12.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya- NATO Konseyi
Rusya- NATO Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya-NATO Konseyi’nin resmen kaldırıldığını açıkladı. Sikorski, açıklamayı Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında yaptı.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Rusya-NATO Konseyi’nin resmen kaldırıldığını belirtti.
Sikorski, gazetecilere verdiği röportajda, “Resmi kararlar çerçevesinde NATO Genel Sekreteri, artık Rusya-NATO Konseyi’nin var olmadığını duyurdu. Bu, Polonya hükümetinin istediği bir durumdu ve artık bir gerçek haline geldi” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Sikorski, sözde 'Avrupa güvenliğinin’ Rusya’ya karşı oluşturulduğunu belirtti.
Sikorski, “Bu kurum, Avrupa güvenliğinin Rusya ile birlikte inşa edilebileceği düşünülen dönemlerde oluşturulmuştu. Ancak o dönemler geride kaldı. Bugün Avrupa güvenliğini Rusya’ya karşı inşa ediyoruz ve bu durum kurumlar düzeyinde de kendini gösteriyor” dedi.

Rusya-NATO Konseyi nedir?

Rusya–NATO Konseyi (RNK), Rusya ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ülkeleri arasında bir danışma mekanizması olup, 28 Mayıs 2002 tarihinde Roma’da kurulmuştur.
“29+1” formatı, eşit haklarla katılımı ve güvenlik, silah kontrolü, terörle mücadele ve olayların önlenmesine yönelik önlemlerin tartışılmasını öngörüyordu.
2014 yılından sonra NATO, Rusya ile pratik işbirliğini askıya almış, yalnızca politik diyaloğu sürdürmüştür. Toplantılar düzensiz olarak gerçekleştirilmiş ve son yıllardakonseyin fiilen çalışması durmuştur.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
DÜNYA
Lavrov: AGİT’in çöküşü, Batılı siyasi elitlerin çıkarlarının korunmasının bedelidir
18:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала