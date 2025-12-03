https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/polonya-disisleri-bakani-rusya-nato-konseyi-kaldirildi-1101522775.html
Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya-NATO Konseyi kaldırıldı
Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya-NATO Konseyi kaldırıldı
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya-NATO Konseyi'nin resmen kaldırıldığını açıkladı. Sikorski, açıklamayı Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında yaptı.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Rusya-NATO Konseyi’nin resmen kaldırıldığını belirtti.Sikorski, gazetecilere verdiği röportajda, “Resmi kararlar çerçevesinde NATO Genel Sekreteri, artık Rusya-NATO Konseyi’nin var olmadığını duyurdu. Bu, Polonya hükümetinin istediği bir durumdu ve artık bir gerçek haline geldi” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Sikorski, sözde 'Avrupa güvenliğinin’ Rusya’ya karşı oluşturulduğunu belirtti. Sikorski, “Bu kurum, Avrupa güvenliğinin Rusya ile birlikte inşa edilebileceği düşünülen dönemlerde oluşturulmuştu. Ancak o dönemler geride kaldı. Bugün Avrupa güvenliğini Rusya’ya karşı inşa ediyoruz ve bu durum kurumlar düzeyinde de kendini gösteriyor” dedi. Rusya-NATO Konseyi nedir?Rusya–NATO Konseyi (RNK), Rusya ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ülkeleri arasında bir danışma mekanizması olup, 28 Mayıs 2002 tarihinde Roma’da kurulmuştur. “29+1” formatı, eşit haklarla katılımı ve güvenlik, silah kontrolü, terörle mücadele ve olayların önlenmesine yönelik önlemlerin tartışılmasını öngörüyordu. 2014 yılından sonra NATO, Rusya ile pratik işbirliğini askıya almış, yalnızca politik diyaloğu sürdürmüştür. Toplantılar düzensiz olarak gerçekleştirilmiş ve son yıllardakonseyin fiilen çalışması durmuştur.
Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya-NATO Konseyi kaldırıldı
19:58 03.12.2025
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya-NATO Konseyi’nin resmen kaldırıldığını açıkladı. Sikorski, açıklamayı Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında yaptı.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Rusya-NATO Konseyi’nin resmen kaldırıldığını belirtti.
Sikorski, gazetecilere verdiği röportajda, “Resmi kararlar çerçevesinde NATO Genel Sekreteri, artık Rusya-NATO Konseyi’nin var olmadığını duyurdu. Bu, Polonya hükümetinin istediği bir durumdu ve artık bir gerçek haline geldi” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Sikorski, sözde 'Avrupa güvenliğinin’ Rusya’ya karşı oluşturulduğunu belirtti.
Sikorski, “Bu kurum, Avrupa güvenliğinin Rusya ile birlikte inşa edilebileceği düşünülen dönemlerde oluşturulmuştu. Ancak o dönemler geride kaldı. Bugün Avrupa güvenliğini Rusya’ya karşı inşa ediyoruz ve bu durum kurumlar düzeyinde de kendini gösteriyor” dedi.
Rusya-NATO Konseyi nedir?
Rusya–NATO Konseyi (RNK), Rusya ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ülkeleri arasında bir danışma mekanizması olup, 28 Mayıs 2002 tarihinde Roma’da kurulmuştur.
“29+1” formatı, eşit haklarla katılımı ve güvenlik, silah kontrolü, terörle mücadele ve olayların önlenmesine yönelik önlemlerin tartışılmasını öngörüyordu.
2014 yılından sonra NATO, Rusya ile pratik işbirliğini askıya almış, yalnızca politik diyaloğu sürdürmüştür. Toplantılar düzensiz olarak gerçekleştirilmiş ve son yıllardakonseyin fiilen çalışması durmuştur.