Market çalışanı yük asansöründe sıkıştı: 21 yaşındaki çalışan ağır yaralı

Market çalışanı yük asansöründe sıkıştı: 21 yaşındaki çalışan ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde markette çalışan 21 yaşındaki Yeter B., malzeme indirirken henüz bilinmeyen bir nedenle LİFT'e sıkıştı.

Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir market çalışanı, araç arkasındaki yük asansörüne sıkışarak ağır yaralandı.Market çalışanları tarafından kurtarılan 21 yaşındaki Yeter B. isimli genç kadın, sağlık ekiplerince önce İnegöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

