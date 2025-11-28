https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/fabrikada-feci-kaza-2-isci-yasamini-yitirdi-1101387933.html
Fabrikada feci kaza: 2 işçi yaşamını yitirdi
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada meydana gelen iş kazasında iki işçi yaşamını yitirdi. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada kaynak yaparken kayan sacın altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi. Kaynak yapmak için kazanın içine girdilerYahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak yapmak için hava kazanının içine girdi. İşçiler, kaynak sırasında kayan sacın altında kaldı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 2 işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
