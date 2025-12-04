Türkiye
Lübnanlı analist Biru: Putin’in Hindistan ziyareti çok kutuplu dünya düzeninin işareti
Lübnanlı analist Biru: Putin’in Hindistan ziyareti çok kutuplu dünya düzeninin işareti
Asya uzmanı Lübnanlı analist Tamara Biru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan'a ziyaretini Sputnik'e değerlendirdi. Biru, Putin'in ziyaretinin Rusya ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek bunun 'küresel ölçekte istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını' ifade etti. Biru, "Bu ziyaret, çok kutuplu dünya mimarisinin ortaya çıkışını yansıtan kritik bir adımdır. Rusya ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklık, yeniden şekillenen uluslararası düzende merkezi bir rol oynuyor" dedi. Lübnanlı analist, dış baskılara rağmen Moskova'nın küresel ilişkilerini kararlılıkla geliştirdiğinin altını çizerek, ABD yönetiminin attığı bazı adımların özellikle 'gümrük vergileri' Hindistan'ın Rusya ve Çin ile diyalogunu daha da yoğunlaştırdığını söyledi. Tamara Biru, "Washington'ın bu politikası, Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacmini arttırdı, özellikle enerji sektöründe dikkat çekici bir büyüme yaşandı. Rusya, Hindistan'ın en önemli petrol tedarikçilerinden biri haline geldi" ifadelerini kullanarak, uluslararası krizlere rağmen iki ülke arasındaki işbirliğinin zayıflamadığını, aksine dış baskılara karşı direnç gösterdiğini belirtti. Analist açıklamasında, ekonomik ve teknolojik bağların derinleşmesinin küresel tedarik zincirlerinin istikrarına katkı sunduğunu vurgulayarak, Moskova ile Yeni Delhi arasındaki işbirliğinin 'eşitlik temeline dayanan örnek bir ortaklık' olduğunu söyledi. Tamara Biru, Rusya ve Hindistan'ın bölgesel güvenlik konularında yürüttüğü koordinasyonun, son dönemde gerginliğin arttığı Asya-Pasifik bölgesinde yapıcı etkiler yaratabileceğini belirterek açıklamasını tamamladı.
20:32 04.12.2025 (güncellendi: 20:33 04.12.2025)
© Sputnik / Григорий СысоевVladimir Putin-Narendra Modi
Asya uzmanı Lübnanlı analist Tamara Biru, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Hindistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, küresel jeopolitik dönüşüm sürecinde özel bir öneme sahip olduğunu ifade etti.
Asya uzmanı Lübnanlı analist Tamara Biru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan’a ziyaretini Sputnik’e değerlendirdi.
Biru, Putin’in ziyaretinin Rusya ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek bunun ‘küresel ölçekte istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını’ ifade etti.
Biru, “Bu ziyaret, çok kutuplu dünya mimarisinin ortaya çıkışını yansıtan kritik bir adımdır. Rusya ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklık, yeniden şekillenen uluslararası düzende merkezi bir rol oynuyor” dedi.
Lübnanlı analist, dış baskılara rağmen Moskova’nın küresel ilişkilerini kararlılıkla geliştirdiğinin altını çizerek, ABD yönetiminin attığı bazı adımların özellikle ‘gümrük vergileri’ Hindistan’ın Rusya ve Çin ile diyalogunu daha da yoğunlaştırdığını söyledi.
Tamara Biru, “Washington’ın bu politikası, Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacmini arttırdı, özellikle enerji sektöründe dikkat çekici bir büyüme yaşandı. Rusya, Hindistan’ın en önemli petrol tedarikçilerinden biri haline geldi” ifadelerini kullanarak, uluslararası krizlere rağmen iki ülke arasındaki işbirliğinin zayıflamadığını, aksine dış baskılara karşı direnç gösterdiğini belirtti.
Analist açıklamasında, ekonomik ve teknolojik bağların derinleşmesinin küresel tedarik zincirlerinin istikrarına katkı sunduğunu vurgulayarak, Moskova ile Yeni Delhi arasındaki işbirliğinin ‘eşitlik temeline dayanan örnek bir ortaklık’ olduğunu söyledi.
Tamara Biru, Rusya ve Hindistan’ın bölgesel güvenlik konularında yürüttüğü koordinasyonun, son dönemde gerginliğin arttığı Asya-Pasifik bölgesinde yapıcı etkiler yaratabileceğini belirterek açıklamasını tamamladı.
