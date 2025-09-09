https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/simit-zamlari-ertelendi-ankara-istanbul-izmir-ve-bursada-zam-2026-yili-ocak-ayinda-yapilacak-1099216747.html

Simit zamları ertelendi: Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da zam 2026 yılı ocak ayında yapılacak

Simit zamları ertelendi: Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da zam 2026 yılı ocak ayında yapılacak

Sputnik Türkiye

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da simit fiyatlarına yapılan artışın 2026 yılının ocak ayına kadar ertelenmesine karar verildi. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Simit zamları ertelendi. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da zam 2026 yılı ocak ayına ertelendi​​​​​​​.Simide zam mı geldi?Söz konusu illerdeki pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odalarının başkanları simit fiyatlarına ilişkin ortak açıklama yaptı.15 liradan 20 liraya yükselmiştiAçıklamada, artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının geçen hafta 15 liradan 20 liraya yükseltilmesi yönünde karar alındığı anımsatılarak, "Ancak Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.'Esnafımız, vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır'Bu süreçte odalara binlerce dilekçe ulaştığı, vatandaşların, simit fiyatlarının günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkilediğini dile getirdikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

