https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/diyarbakirda-oldurulen-10-yasindaki-kucuk-kizin--kuzeni-gozaltina-alindi-1097165857.html

Diyarbakır'da öldürülen 10 yaşındaki küçük kızın 17 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı

Diyarbakır'da öldürülen 10 yaşındaki küçük kızın 17 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da dün akşam kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Yasemin'in ölümüyle ilgili 17 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T17:16+0300

2025-06-19T17:16+0300

2025-06-19T17:16+0300

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cinayet

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda, bıçaklanmış halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Yıldırım'ın kız kuzeni 17 yaşındaki M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Evinin önünde kaybolduErgani Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, dün akşam kızları Yasemin Yıldırım'ın kaybolduğunu belirterek polisi aradı. Bölgede arama çalışması başlatılırken küçük kızın bedeni oturdukları sitenin diğer bloğunda yangın merdiveninde bulundu. İlk belirlemelere göre küçük kızın bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili aynı binada oturan 17 yaşındaki kız kuzeni M.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli kızın evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu.Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiEmniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç. adliyeye çıkarıldı. M.Ç., cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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