HSK'dan 1204 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 147 idari yargı hakim adayına atama

HSK'nın 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 04.12.2025, Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca, adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adaylarına yönelik atama kararı verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayı, 2 Aralık'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.Söz konusu atamaların 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildiği bildirildi.

