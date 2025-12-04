https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/gungorende-patlama-yaralilar-var-1101556602.html
Güngören'de patlama: Yaralılar var
Güngören'de patlama: Yaralılar var
İstanbul'un Güngören ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlama, 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. 04.12.2025
Güven Mahallesi Hanzer Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katında patlama yaşandı.Patlamada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceğini açıkladı. Olayda büyük çapta hasar oluşan dairede ekiplerin inceleme ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.
Güven Mahallesi Hanzer Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katında patlama yaşandı.
Patlamada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceğini açıkladı. Olayda büyük çapta hasar oluşan dairede ekiplerin inceleme ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.