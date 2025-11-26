Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlama: Vali Şıldak son bilgileri paylaştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/sanliurfa-adliyesindeki-patlama-vali-sildak-son-bilgileri-paylasti-1101290347.html

Şanlıurfa Validi Hasan Şıldak Şanlıurfa Adliyesi'nin Adli Emanet Deposu'nda meydana gelen patlamada yaralanan personelin sağlık durumu ve patlama nedeniyle çıkan yangına dair son bilgileri paylaştı.Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Yaralı memurun sağlık durumu iyiŞanlıurfa Valisi Şıldak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, patlamada yaralanan zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nu tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.Vali Şıldak ve beraberindekiler, Habiboğlu'nun durumuna ilişkin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk'ten bilgi aldı. Memur Habiboğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildiVali Şıldak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, patlamanın saat 15.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti ve şunları kaydetti:Şıldak, "Depoda mühimmat var mıydı?" sorusu üzerine, "Henüz elimizde bu yönde bir bilgi yok. Bütün bilgiler toparlanıp ortaya konulacak. Teknik inceleme sonucu kesin neden ortaya konulacak" ifadelerini kullanmıştı..

