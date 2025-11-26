https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/sanliurfa-adliyesindeki-patlama-vali-sildak-son-bilgileri-paylasti-1101290347.html
Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlama: Vali Şıldak son bilgileri paylaştı
Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlama: Vali Şıldak son bilgileri paylaştı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Adliyesi'nde meydana gelen patlama sonrası güncel bilgileri paylaşan Vali Şıldak binanın içinde tehlike arz edecek herhangi bir durum bulunmadığını... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T03:00+0300
2025-11-26T03:00+0300
2025-11-26T03:01+0300
türki̇ye
türkiye
patlama
şanlıurfa
adliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101290472_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b1e967a135aeb69a68b28ca195309469.jpg
Şanlıurfa Validi Hasan Şıldak Şanlıurfa Adliyesi'nin Adli Emanet Deposu'nda meydana gelen patlamada yaralanan personelin sağlık durumu ve patlama nedeniyle çıkan yangına dair son bilgileri paylaştı.Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Yaralı memurun sağlık durumu iyiŞanlıurfa Valisi Şıldak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, patlamada yaralanan zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nu tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.Vali Şıldak ve beraberindekiler, Habiboğlu'nun durumuna ilişkin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk'ten bilgi aldı. Memur Habiboğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildiVali Şıldak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, patlamanın saat 15.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti ve şunları kaydetti:Şıldak, "Depoda mühimmat var mıydı?" sorusu üzerine, "Henüz elimizde bu yönde bir bilgi yok. Bütün bilgiler toparlanıp ortaya konulacak. Teknik inceleme sonucu kesin neden ortaya konulacak" ifadelerini kullanmıştı..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/sanliurfa-adliyesinde-patlama-yaralilar-var--1101277539.html
türki̇ye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101290472_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0f2e87d9eab3429a4c66d5d23434b293.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, patlama, şanlıurfa, adliye
türkiye, patlama, şanlıurfa, adliye
Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlama: Vali Şıldak son bilgileri paylaştı
03:00 26.11.2025 (güncellendi: 03:01 26.11.2025)
Şanlıurfa Adliyesi'nde meydana gelen patlama sonrası güncel bilgileri paylaşan Vali Şıldak binanın içinde tehlike arz edecek herhangi bir durum bulunmadığını ve yaralı memurun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Şanlıurfa Validi Hasan Şıldak Şanlıurfa Adliyesi'nin Adli Emanet Deposu'nda meydana gelen patlamada yaralanan personelin sağlık durumu ve patlama nedeniyle çıkan yangına dair son bilgileri paylaştı.
Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Yaralı memurun sağlık durumu iyi
Şanlıurfa Valisi Şıldak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, patlamada yaralanan zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nu tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
Vali Şıldak ve beraberindekiler, Habiboğlu'nun durumuna ilişkin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk'ten bilgi aldı. Memur Habiboğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Vali Şıldak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, patlamanın saat 15.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti ve şunları kaydetti:
"Patlama sonucu bir adliye personelimiz yaralandı. Şu an patlamadan kaynaklanan yangın söndürülmüş durumda, depo bölümündeki dumanın tahliyesi ile ekiplerimiz meşgul oluyor. İçeride tehlike arz edecek herhangi bir durum bulunmuyor. Personelimiz tahliye edildi. Herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Şu an itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından yürütülecek araştırma çerçevesinde patlamanın nedeni ortaya konulacak ve teknik inceleme sonucunda kamuoyuyla paylaşılacak. Bacağından yaralanan personelimizin tedavisi hastanede devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Şıldak, "Depoda mühimmat var mıydı?" sorusu üzerine, "Henüz elimizde bu yönde bir bilgi yok. Bütün bilgiler toparlanıp ortaya konulacak. Teknik inceleme sonucu kesin neden ortaya konulacak" ifadelerini kullanmıştı.