Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/galatasaray-fenerbahce-derbisi-sonrasi-tffye-gitme-karari-aldi-1101476825.html
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye gitme kararı aldı
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye gitme kararı aldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrasında TFF'ye gitme kararı aldı. Görüşmenin gündemi derbideki hakem yönetimi olacak. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T13:25+0300
2025-12-02T13:25+0300
spor
dursun özbek
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082408181_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bfdf182fd1e82c54b1fb149d6d32d53.jpg
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gidiyor.Galatasaray yönetimi, saat 14.00’te TFF’ye gidecek.Görüşmenin gündemi derbideki hakem yönetimi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/fenerbahce-derbisi-ardindan-okan-buruk-hakem-macin-cok-onune-gecti-mactan-once-de-beklenen-buydu-1101465721.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082408181_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26d9cca8d05339ffd1037d99f8748552.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dursun özbek, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
dursun özbek, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye gitme kararı aldı

13:25 02.12.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-Dursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-
Abone ol
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrasında TFF'ye gitme kararı aldı. Görüşmenin gündemi derbideki hakem yönetimi olacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gidiyor.

Galatasaray yönetimi, saat 14.00’te TFF’ye gidecek.
Görüşmenin gündemi derbideki hakem yönetimi olacak.
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
SPOR
Fenerbahçe derbisi ardından Okan Buruk: Hakem maçın çok önüne geçti, maçtan önce de beklenen buydu
07:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала