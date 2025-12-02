https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/galatasaray-fenerbahce-derbisi-sonrasi-tffye-gitme-karari-aldi-1101476825.html
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye gitme kararı aldı
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye gitme kararı aldı
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrasında TFF'ye gitme kararı aldı. Görüşmenin gündemi derbideki hakem yönetimi olacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gidiyor.Galatasaray yönetimi, saat 14.00’te TFF’ye gidecek.Görüşmenin gündemi derbideki hakem yönetimi olacak.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrasında TFF'ye gitme kararı aldı. Görüşmenin gündemi derbideki hakem yönetimi olacak.
