Matthew Perry'nin ölümüne neden olan maddeyi satan 'Ketamin Kraliçesi' suçunu kabul etti
Matthew Perry’nin ölümüne neden olan maddeyi satan ‘Ketamin Kraliçesi’ suçunu kabul etti
04.09.2025
2025-09-04T11:17+0300
2025-09-04T11:17+0300
2025-09-04T11:17+0300
Friends dizisinde Chandler Bing rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 2023 yılında yüksek doz ketamin nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. 'Ketamin Kraliçesi' olarak bilinen Jasveen Sangha, Los Angeles'ta görülen duruşmada Perry'e ölümcül dozu sağlayan kişi olduğunu kabul etti.42 yaşındaki Sangha, hakkında açılan beş federal suçlamayı kabul etti. Bu suçlamalar arasında uyuşturucu dağıtımı, uyuşturucu bulundurulan bir mekan işletme ve ölümle sonuçlanan ketamin satışı da yer alıyor. Anlaşmaya göre Sangha 65 yıla kadar hapis cezası alabilir, ancak savcıların daha düşük bir ceza talep etmesi bekleniyor.Perry'nin ailesi de duruşmadaydıDuruşmada Perry’nin annesi Suzanne Perry ve üvey babası da hazır bulundu. Sangha, ketamini doğrudan Perry’nin asistanı üzerinden ulaştırdığını kabul ederken, daha önce 2019’da Cody McLaury adlı başka bir kişinin de kendisinden aldığı ketamin nedeniyle öldüğünü itiraf etti. Sangha'nın avukatı, 'müvekkilinin olaydan büyük pişmanlık duyduğunu' söyledi.Sangha'nın Aralık ayında hüküm giymesi bekleniyor. Davada adı geçen diğer sanıklar arasında doktorlar ve Perry’nin asistanı da bulunuyor. Perry, ketamini yasal olarak depresyon tedavisinde kullanıyordu, ancak doktorunun verdiği dozun üzerinde arayışa girerek Sangha ile temas kurmuştu.
los angeles
Matthew Perry’nin ölümüne neden olan maddeyi satan ‘Ketamin Kraliçesi’ suçunu kabul etti
ABD’de ünlü oyuncu Matthew Perry’nin ölümüne yol açan ketamini sağladığı iddia edilen Jasveen Sangha, 'Ketamin Kraliçesi' olarak tanınıyordu. Sangha, hakkındaki suçlamaları kabul etti. 65 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Sangha Aralık ayında hüküm giyecek.
Friends dizisinde Chandler Bing rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 2023 yılında yüksek doz ketamin nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. 'Ketamin Kraliçesi' olarak bilinen Jasveen Sangha, Los Angeles'ta görülen duruşmada Perry'e ölümcül dozu sağlayan kişi olduğunu kabul etti.
42 yaşındaki Sangha, hakkında açılan beş federal suçlamayı kabul etti. Bu suçlamalar arasında uyuşturucu dağıtımı, uyuşturucu bulundurulan bir mekan işletme ve ölümle sonuçlanan ketamin satışı da yer alıyor. Anlaşmaya göre Sangha 65 yıla kadar hapis cezası alabilir, ancak savcıların daha düşük bir ceza talep etmesi bekleniyor.
Perry'nin ailesi de duruşmadaydı
Duruşmada Perry’nin annesi Suzanne Perry ve üvey babası da hazır bulundu. Sangha, ketamini doğrudan Perry’nin asistanı üzerinden ulaştırdığını kabul ederken, daha önce 2019’da Cody McLaury adlı başka bir kişinin de kendisinden aldığı ketamin nedeniyle öldüğünü itiraf etti. Sangha'nın avukatı, 'müvekkilinin olaydan büyük pişmanlık duyduğunu' söyledi.
Sangha'nın Aralık ayında hüküm giymesi bekleniyor. Davada adı geçen diğer sanıklar arasında doktorlar ve Perry’nin asistanı da bulunuyor. Perry, ketamini yasal olarak depresyon tedavisinde kullanıyordu, ancak doktorunun verdiği dozun üzerinde arayışa girerek Sangha ile temas kurmuştu.