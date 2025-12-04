https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/fransiz-kediye-ev-hapsi-90-sayfalik-gerekceli-karar--1101552072.html

Fransız kediye ‘ev hapsi’: 90 sayfalık gerekçeli karar

Fransız kediye ‘ev hapsi’: 90 sayfalık gerekçeli karar

Sputnik Türkiye

Güney Fransa’nın Agde liman kentinde yaşayan ve komşunun duvarında pati izleri bıraktığı tespit edilen Remy isimli kedi için, komşularının mülküne zarar verdiği gerekçesiyle 90 sayfalık gerekçeli karar hazırladı.

2025-12-04T17:18+0300

2025-12-04T17:18+0300

2025-12-04T17:24+0300

yaşam

kedi

ev hapsi

haberler

fransa

bfmtv

le parisien

spa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101551859_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0868d4761c27c1d0a9c2c8fae2613fd4.jpg

Fransa’nın güneyindeki Agde kentinde yaşayan Dominique Valdes, kedisi Remi’nin komşusunun bahçesine ‘izinsiz girdiği’ iddiası nedeniyle 2050 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin bu karar için yaklaşık 90 sayfalık gerekçeli bir karar hazırladığı olay geniş yankı uyandırdı.Her geçiş için 30 euroMahkeme, sarman erkek kedi Remi’nin komşunun mülküne zarar verdiğini belirtti. Duruşmada, kedinin bir yorganın üzerine idrar yaptığı, bahçeye dışkıladığı ve duvarda pati izleri bıraktığı aktarıldı.Kararda ayrıca kedinin komşunun bahçesine yeniden girmesi halinde ‘her geçiş için 30 euro’ ek ceza uygulanacağı hükme bağlandı.Kedi ‘suçlu’ ilan edildiKedi Remi’nin aynı eylemi tekrarladığı iddiası üzerine dava yeniden gündeme geldi. Kedinin sahibi Valdes, bu ay tekrar mahkemeye çıkacak ve bu kez daha büyük bir para çezasıyla karşı karşıya gelebilir.Valdes, Fransız televizyon kanalı BFMTV’ye yaptığı açıklamada yaşadıklarının kendisini derinden etkilediğini belirterek “Bu mahkumiyeti duyduğumda, sanki başıma tuğla düştü” dedi. Uykusuzluk yaşadığını, psikoterapiye başladığını ve kedisini evden çıkaramadığı için kendisinin de stres altında olduğunu söyledi.‘Kilo almaya başladı’Sahibi, “Remi miyavladığında ne yapacağımı bilmiyorum. Susturmak için daha çok mama veriyorum ve artık kilo almaya başladı. Bahçeye bile çıkaramıyorum, çitten atlayabilir diye korkuyorum. Bu, adeta ‘ev hapsi’ gibi bir cezaya dönüştü” diye konuştu.‘Ağır suç dosyaları gibi’Fransız basınında yer alan bilgilere göre mahkemenin bu olayla ilgili yaklaşık 90 sayfalık gerekçeli bir karar hazırlamış olması kamuoyunda eleştiri konusu oldu. Hukukçular, bu hacimde bir kararın genellikle ağır suç dosyalarında görüldüğünü, bir kedinin davranışlarıyla ilgili davada bunun 'alışılmadık' olduğunu belirtiyor.‘Bu karar emsal olmamalı’Mahallede bazı komşular şikayetçi olurken diğer sakinler Remi’ye sahip çıktı. Hayvan koruma örgütleri de karardan rahatsız.Fransa’nın en büyük hayvan koruma kuruluşlarından SPA’nın direktörü Guillaume Sanchez, Le Parisien’e yaptığı açıklamada “Ev kedileri doğal olarak bölgelerini dolaşırlar. Bu karar emsal olursa evlat edinmelerde ciddi düşüş olabilir” dedi.Sanchez ayrıca, “Bir hayvanın dolaşması yüzünden para cezası riski varsa kim evcil hayvan sahiplenmek ister? Kimse” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/yaslanmaya-karsi-buyuk-bulus-erkek-farelerde-yasam-suresi-yuzde-70-uzatildi-1101546483.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kedi, hapis, ev hapsi, fransa, gerekçeli karar, komşunun bahçesi, kedi hakları, hayvan hakları, haberler, kedi haberleri, yaşam haberleri