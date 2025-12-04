https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/fransiz-kediye-ev-hapsi-90-sayfalik-gerekceli-karar--1101552072.html
Fransız kediye ‘ev hapsi’: 90 sayfalık gerekçeli karar
Fransız kediye ‘ev hapsi’: 90 sayfalık gerekçeli karar
Sputnik Türkiye
Güney Fransa’nın Agde liman kentinde yaşayan ve komşunun duvarında pati izleri bıraktığı tespit edilen Remy isimli kedi için, komşularının mülküne zarar verdiği gerekçesiyle 90 sayfalık gerekçeli karar hazırladı.
2025-12-04T17:18+0300
2025-12-04T17:18+0300
2025-12-04T17:24+0300
yaşam
kedi
ev hapsi
haberler
fransa
bfmtv
le parisien
spa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101551859_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0868d4761c27c1d0a9c2c8fae2613fd4.jpg
Fransa’nın güneyindeki Agde kentinde yaşayan Dominique Valdes, kedisi Remi’nin komşusunun bahçesine ‘izinsiz girdiği’ iddiası nedeniyle 2050 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin bu karar için yaklaşık 90 sayfalık gerekçeli bir karar hazırladığı olay geniş yankı uyandırdı.Her geçiş için 30 euroMahkeme, sarman erkek kedi Remi’nin komşunun mülküne zarar verdiğini belirtti. Duruşmada, kedinin bir yorganın üzerine idrar yaptığı, bahçeye dışkıladığı ve duvarda pati izleri bıraktığı aktarıldı.Kararda ayrıca kedinin komşunun bahçesine yeniden girmesi halinde ‘her geçiş için 30 euro’ ek ceza uygulanacağı hükme bağlandı.Kedi ‘suçlu’ ilan edildiKedi Remi’nin aynı eylemi tekrarladığı iddiası üzerine dava yeniden gündeme geldi. Kedinin sahibi Valdes, bu ay tekrar mahkemeye çıkacak ve bu kez daha büyük bir para çezasıyla karşı karşıya gelebilir.Valdes, Fransız televizyon kanalı BFMTV’ye yaptığı açıklamada yaşadıklarının kendisini derinden etkilediğini belirterek “Bu mahkumiyeti duyduğumda, sanki başıma tuğla düştü” dedi. Uykusuzluk yaşadığını, psikoterapiye başladığını ve kedisini evden çıkaramadığı için kendisinin de stres altında olduğunu söyledi.‘Kilo almaya başladı’Sahibi, “Remi miyavladığında ne yapacağımı bilmiyorum. Susturmak için daha çok mama veriyorum ve artık kilo almaya başladı. Bahçeye bile çıkaramıyorum, çitten atlayabilir diye korkuyorum. Bu, adeta ‘ev hapsi’ gibi bir cezaya dönüştü” diye konuştu.‘Ağır suç dosyaları gibi’Fransız basınında yer alan bilgilere göre mahkemenin bu olayla ilgili yaklaşık 90 sayfalık gerekçeli bir karar hazırlamış olması kamuoyunda eleştiri konusu oldu. Hukukçular, bu hacimde bir kararın genellikle ağır suç dosyalarında görüldüğünü, bir kedinin davranışlarıyla ilgili davada bunun 'alışılmadık' olduğunu belirtiyor.‘Bu karar emsal olmamalı’Mahallede bazı komşular şikayetçi olurken diğer sakinler Remi’ye sahip çıktı. Hayvan koruma örgütleri de karardan rahatsız.Fransa’nın en büyük hayvan koruma kuruluşlarından SPA’nın direktörü Guillaume Sanchez, Le Parisien’e yaptığı açıklamada “Ev kedileri doğal olarak bölgelerini dolaşırlar. Bu karar emsal olursa evlat edinmelerde ciddi düşüş olabilir” dedi.Sanchez ayrıca, “Bir hayvanın dolaşması yüzünden para cezası riski varsa kim evcil hayvan sahiplenmek ister? Kimse” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/yaslanmaya-karsi-buyuk-bulus-erkek-farelerde-yasam-suresi-yuzde-70-uzatildi-1101546483.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101551859_221:0:1421:900_1920x0_80_0_0_16a239048f2aed9e8fda6c0b48645307.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kedi, hapis, ev hapsi, fransa, gerekçeli karar, komşunun bahçesi, kedi hakları, hayvan hakları, haberler, kedi haberleri, yaşam haberleri
kedi, hapis, ev hapsi, fransa, gerekçeli karar, komşunun bahçesi, kedi hakları, hayvan hakları, haberler, kedi haberleri, yaşam haberleri
Fransız kediye ‘ev hapsi’: 90 sayfalık gerekçeli karar
17:18 04.12.2025 (güncellendi: 17:24 04.12.2025)
Güney Fransa’nın Agde liman kentinde yaşayan ve komşunun duvarında pati izleri bıraktığı tespit edilen Remi isimli kedi için, komşularının mülküne zarar verdiği gerekçesiyle 90 sayfalık gerekçeli karar hazırlandı. Sahibi, kedinin kilo almaya başladığını söylüyor.
Fransa’nın güneyindeki Agde kentinde yaşayan Dominique Valdes, kedisi Remi’nin komşusunun bahçesine ‘izinsiz girdiği’ iddiası nedeniyle 2050 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin bu karar için yaklaşık 90 sayfalık gerekçeli bir karar hazırladığı olay geniş yankı uyandırdı.
Mahkeme, sarman erkek kedi Remi’nin komşunun mülküne zarar verdiğini belirtti. Duruşmada, kedinin bir yorganın üzerine idrar yaptığı, bahçeye dışkıladığı ve duvarda pati izleri bıraktığı aktarıldı.
Kararda ayrıca kedinin komşunun bahçesine yeniden girmesi halinde ‘her geçiş için 30 euro’ ek ceza uygulanacağı hükme bağlandı.
Kedi Remi’nin aynı eylemi tekrarladığı iddiası üzerine dava yeniden gündeme geldi. Kedinin sahibi Valdes, bu ay tekrar mahkemeye çıkacak ve bu kez daha büyük bir para çezasıyla karşı karşıya gelebilir.
Valdes, Fransız televizyon kanalı BFMTV’ye yaptığı açıklamada yaşadıklarının kendisini derinden etkilediğini belirterek “Bu mahkumiyeti duyduğumda, sanki başıma tuğla düştü” dedi. Uykusuzluk yaşadığını, psikoterapiye başladığını ve kedisini evden çıkaramadığı için kendisinin de stres altında olduğunu söyledi.
Sahibi, “Remi miyavladığında ne yapacağımı bilmiyorum. Susturmak için daha çok mama veriyorum ve artık kilo almaya başladı. Bahçeye bile çıkaramıyorum, çitten atlayabilir diye korkuyorum. Bu, adeta ‘ev hapsi’ gibi bir cezaya dönüştü” diye konuştu.
‘Ağır suç dosyaları gibi’
Fransız basınında yer alan bilgilere göre mahkemenin bu olayla ilgili yaklaşık 90 sayfalık gerekçeli bir karar hazırlamış olması kamuoyunda eleştiri konusu oldu. Hukukçular, bu hacimde bir kararın genellikle ağır suç dosyalarında görüldüğünü, bir kedinin davranışlarıyla ilgili davada bunun 'alışılmadık' olduğunu belirtiyor.
‘Bu karar emsal olmamalı’
Mahallede bazı komşular şikayetçi olurken diğer sakinler Remi’ye sahip çıktı. Hayvan koruma örgütleri de karardan rahatsız.
Fransa’nın en büyük hayvan koruma kuruluşlarından SPA’nın direktörü Guillaume Sanchez, Le Parisien’e yaptığı açıklamada “Ev kedileri doğal olarak bölgelerini dolaşırlar. Bu karar emsal olursa evlat edinmelerde ciddi düşüş olabilir” dedi.
Sanchez ayrıca, “Bir hayvanın dolaşması yüzünden para cezası riski varsa kim evcil hayvan sahiplenmek ister? Kimse” ifadelerini kullandı.