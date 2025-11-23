https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/emlak-vergisinde-tavan-sinir-tbmmde-gorusulecek-duzenlemede-neler-var-1101216204.html

Emlak vergisinde tavan sınır TBMM'de görüşülecek: Düzenlemede neler var?

23.11.2025

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta emlak vergisine tavan sınırı getirilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.TBMM Genel Kurulu, vergiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerindeki çalışmalarına devam edecek. Teklifte özellikle son dönemde emlak vergilerinde yaşanan yüksek artışlara çözüm getirilmesi hedefleniyor. Buna göre, emlak vergisi artışlarına tavan sınırı uygulanması planlanıyor.Bu tavan sınırın yüzde 50 olmak üzere yüzde 100’e kadar belirlenmesi seçenekleri bulunuyor. Takip eden 3 yılda ise emlak vergisi mevcut uygulamada olduğu gibi yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılacak.Düzenleme kapsamında 4 yıllık rayiç artış oranı belirlenecek ve bu oran kalıcı hale getirilecek. Yeni düzenlemenin, 2017 yılında çıkarılan yasaya benzer özellikler taşıyacağı belirtiliyor. Buna göre 2026-2029 yılları arasında geçerli olacak bir kanun çıkarılması ve bu yıllar için rayiç bedeller değerlendirme oranlarına göre belirlenmesi basına yansıyan bilgiler arasında.Her yıl, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış yapılacak. Örnek olarak:Ayrıca teklifte, bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisnanın kaldırılması da yer alıyor. Yeni düzenleme kapsamında birçok sektöre yıllık ruhsat harcı getirilmesi öngörülüyor.

