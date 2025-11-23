https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/emlak-vergisinde-tavan-sinir-tbmmde-gorusulecek-duzenlemede-neler-var-1101216204.html
Emlak vergisinde tavan sınır TBMM'de görüşülecek: Düzenlemede neler var?
TBMM bu hafta yoğun bir mesaiye hazırlanıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, dört bakanlığın 2026 yılı bütçeleri görüşülecek. Genel Kurul’da ise emlak... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T13:14+0300
2025-11-23T13:14+0300
2025-11-23T13:14+0300
ekonomi̇
tbmm
emlak vergisi
vergi
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta emlak vergisine tavan sınırı getirilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.TBMM Genel Kurulu, vergiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerindeki çalışmalarına devam edecek. Teklifte özellikle son dönemde emlak vergilerinde yaşanan yüksek artışlara çözüm getirilmesi hedefleniyor. Buna göre, emlak vergisi artışlarına tavan sınırı uygulanması planlanıyor.Bu tavan sınırın yüzde 50 olmak üzere yüzde 100’e kadar belirlenmesi seçenekleri bulunuyor. Takip eden 3 yılda ise emlak vergisi mevcut uygulamada olduğu gibi yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılacak.Düzenleme kapsamında 4 yıllık rayiç artış oranı belirlenecek ve bu oran kalıcı hale getirilecek. Yeni düzenlemenin, 2017 yılında çıkarılan yasaya benzer özellikler taşıyacağı belirtiliyor. Buna göre 2026-2029 yılları arasında geçerli olacak bir kanun çıkarılması ve bu yıllar için rayiç bedeller değerlendirme oranlarına göre belirlenmesi basına yansıyan bilgiler arasında.Her yıl, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış yapılacak. Örnek olarak:Ayrıca teklifte, bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisnanın kaldırılması da yer alıyor. Yeni düzenleme kapsamında birçok sektöre yıllık ruhsat harcı getirilmesi öngörülüyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta emlak vergisine tavan sınırı getirilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.
TBMM Genel Kurulu, vergiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerindeki çalışmalarına devam edecek. Teklifte özellikle son dönemde emlak vergilerinde yaşanan yüksek artışlara çözüm getirilmesi hedefleniyor. Buna göre, emlak vergisi artışlarına tavan sınırı uygulanması planlanıyor.
Bu tavan sınırın yüzde 50 olmak üzere yüzde 100’e kadar belirlenmesi seçenekleri bulunuyor. Takip eden 3 yılda ise emlak vergisi mevcut uygulamada olduğu gibi yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılacak.
Düzenleme kapsamında 4 yıllık rayiç artış oranı belirlenecek ve bu oran kalıcı hale getirilecek. Yeni düzenlemenin, 2017 yılında çıkarılan yasaya benzer özellikler taşıyacağı belirtiliyor. Buna göre 2026-2029 yılları arasında geçerli olacak bir kanun çıkarılması ve bu yıllar için rayiç bedeller değerlendirme oranlarına göre belirlenmesi basına yansıyan bilgiler arasında.
Her yıl, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış yapılacak. Örnek olarak:
2025’te 1000 TL emlak vergisi ödeyen bir kişi, artış oranı kanunla yüzde 50 ile sınırlandırılırsa 2026’da 1500 TL
ödeyecek.
2027’de yeniden değerleme oranı yüzde 30 olursa, yarısı olan yüzde 15 esas alınacak ve vergi 1775 TL’ye
çıkacak.
Ayrıca teklifte, bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisnanın kaldırılması da yer alıyor. Yeni düzenleme kapsamında birçok sektöre yıllık ruhsat harcı getirilmesi öngörülüyor.