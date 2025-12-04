Türkiye
Efsane isim açıkladı: Dünya devi Osimhen’i takibe aldı
17:22 04.12.2025
Osimhen
© Fotoğraf : Galatasaray X
Eski Nijerya Milli Takım oyuncusu ve Super Eagles’ın eski teknik direktörü Sunday Oliseh, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in gelecek yaz Real Madrid’e transfer olabileceğini açıkladı.
Sunday Oliseh, Insight Podcast’e yaptığı değerlendirmede, LaLiga devi Real Madrid'in Nijeryalı golcüyü yakından takip ettiğini ve yaz aylarında güçlü bir transfer ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
Oliseh, haberleri üst düzey bir kişiden duyduğunu belirterek, “Osimhen’in Real Madrid için aday olduğunu konuşan çok fazla kişi var. Bu bilgiyi nasıl aldığımı söyleyemem ama kapalı kapılar ardında ciddi bir konuşma dönüyor” dedi.
Napoli’den Galatasaray’a kalıcı olarak transfer olan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon sakatlıklarına rağmen altı gol kaydetti.
Öte yandan Real Madrid’de Vinicius’un sözleşme durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı yıldız, yeni kontrat için henüz kulüple anlaşma sağlayamadı. Mevcut sözleşmesi 2027 yılının yazında sona eriyor.
