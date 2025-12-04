https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/efsane-isim-acikladi-dunya-devi-osimheni-takibe-aldi-1101552311.html
Efsane isim açıkladı: Dünya devi Osimhen’i takibe aldı
Efsane isim açıkladı: Dünya devi Osimhen’i takibe aldı
Sputnik Türkiye
Eski Nijerya Milli Takım oyuncusu ve Super Eagles’ın eski teknik direktörü Sunday Oliseh, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in gelecek yaz Real Madrid’e... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T17:22+0300
2025-12-04T17:22+0300
2025-12-04T17:22+0300
spor
dünya
galatasaray
real madrid
transfer
fi̇fa küresel transfer raporu
transfermarkt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098287926_0:511:1200:1186_1920x0_80_0_0_940be2d571ca74dee9aef09cacd89859.jpg
Sunday Oliseh, Insight Podcast’e yaptığı değerlendirmede, LaLiga devi Real Madrid'in Nijeryalı golcüyü yakından takip ettiğini ve yaz aylarında güçlü bir transfer ihtimalinin bulunduğunu söyledi.Oliseh, haberleri üst düzey bir kişiden duyduğunu belirterek, “Osimhen’in Real Madrid için aday olduğunu konuşan çok fazla kişi var. Bu bilgiyi nasıl aldığımı söyleyemem ama kapalı kapılar ardında ciddi bir konuşma dönüyor” dedi.Napoli’den Galatasaray’a kalıcı olarak transfer olan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon sakatlıklarına rağmen altı gol kaydetti.Öte yandan Real Madrid’de Vinicius’un sözleşme durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı yıldız, yeni kontrat için henüz kulüple anlaşma sağlayamadı. Mevcut sözleşmesi 2027 yılının yazında sona eriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/derbide-merak-konusu-olmustu-osimhen-antrenmana-cikti-1101399507.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098287926_0:253:1200:1153_1920x0_80_0_0_cc1d2b7e4eb1dc662e946d31a90e9df0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya, galatasaray, real madrid, transfer, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt
dünya, galatasaray, real madrid, transfer, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt
Efsane isim açıkladı: Dünya devi Osimhen’i takibe aldı
Eski Nijerya Milli Takım oyuncusu ve Super Eagles’ın eski teknik direktörü Sunday Oliseh, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in gelecek yaz Real Madrid’e transfer olabileceğini açıkladı.
Sunday Oliseh, Insight Podcast’e yaptığı değerlendirmede, LaLiga devi Real Madrid'in Nijeryalı golcüyü yakından takip ettiğini ve yaz aylarında güçlü bir transfer ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
Oliseh, haberleri üst düzey bir kişiden duyduğunu belirterek, “Osimhen’in Real Madrid için aday olduğunu konuşan çok fazla kişi var. Bu bilgiyi nasıl aldığımı söyleyemem ama kapalı kapılar ardında ciddi bir konuşma dönüyor” dedi.
Napoli’den Galatasaray’a kalıcı olarak transfer olan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon sakatlıklarına rağmen altı gol kaydetti.
Öte yandan Real Madrid’de Vinicius’un sözleşme durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı yıldız, yeni kontrat için henüz kulüple anlaşma sağlayamadı. Mevcut sözleşmesi 2027 yılının yazında sona eriyor.