Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun soruşturmasında yeni gelişme: Kırmızı bülten talep edildi

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun soruşturmasında yeni gelişme: Kırmızı bülten talep edildi

04.12.2025

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma derinleştiriliyor. 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalınmasıyla ilgili olarak firari görevli memur Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Öte yandan Timurtaş'la bağlantılı olabilecek kişilerin de tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kasalardaki altın ve gümüşler çalındıTürkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine savcılık emanet bölümündeki kasaları açtırdı. Kasaların tamamen boş olduğu, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Erdal Timurtaş'ın eşi Esma T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal Demir ise gözaltına alındı.Kırmızı bülten talep edildiSabah'ın haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma T. hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Talep Adalet Bakanlığı'na iletildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin araştırılacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği bilgisine de ulaşıldı. Şüphelinin parayı nasıl ve nerede kullandığına dair herhangi bir açıkklama yapılmazken, gözaltında olan diğer şüpheli Kemal Demir'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

