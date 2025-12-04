Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun soruşturmasında yeni gelişme: Kırmızı bülten talep edildi
Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanetindeki soygunla ilgili soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor. Firari şüpheli Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edilirken, şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturma derinleştirildi.
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma derinleştiriliyor. 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalınmasıyla ilgili olarak firari görevli memur Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Öte yandan Timurtaş'la bağlantılı olabilecek kişilerin de tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Kasalardaki altın ve gümüşler çalındı
Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine savcılık emanet bölümündeki kasaları açtırdı. Kasaların tamamen boş olduğu, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Erdal Timurtaş'ın eşi Esma T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal Demir ise gözaltına alındı.
Kırmızı bülten talep edildi
Sabah'ın haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma T. hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Talep Adalet Bakanlığı'na iletildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin araştırılacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği bilgisine de ulaşıldı. Şüphelinin parayı nasıl ve nerede kullandığına dair herhangi bir açıkklama yapılmazken, gözaltında olan diğer şüpheli Kemal Demir'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kasadaki altınların göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyonda ele getirildiği belirtildi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.