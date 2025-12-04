Türkiye
Büyükçekmece Adliyesi soyulmuştu: Olayın görüntüleri ortaya çıktı
Büyükçekmece Adliyesi soyulmuştu: Olayın görüntüleri ortaya çıktı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’ndan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalarak İngiltere’ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki emanet bürosunda görevli E.T’nin, soygun anına dair görüntüleri ortaya çıktı.Güvenlik kameralarından elde edilen kayıtlarda E.T’nin boş market arabasıyla büroya girdiği, siyah poşetlere doldurduğu altın ve gümüşleri arabaya yükleyip adliyeden ayrıldığı görülüyor. Yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu olayla ilgili soruşturma sürerken, E.T’nin ailesiyle birlikte 19 Kasım’da İngiltere’ye kaçtığı belirlenmişti. Şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.
Büyükçekmece Adliyesi soyulmuştu: Olayın görüntüleri ortaya çıktı

21:43 04.12.2025
Abone ol
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’ndan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalarak İngiltere’ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli E.T.’nin olay günü adliyede çekilen görüntülerine ulaşıldı.
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki emanet bürosunda görevli E.T’nin, soygun anına dair görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarından elde edilen kayıtlarda E.T’nin boş market arabasıyla büroya girdiği, siyah poşetlere doldurduğu altın ve gümüşleri arabaya yükleyip adliyeden ayrıldığı görülüyor.
Yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu olayla ilgili soruşturma sürerken, E.T’nin ailesiyle birlikte 19 Kasım’da İngiltere’ye kaçtığı belirlenmişti. Şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.
