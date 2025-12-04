https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/beylikduzunun-neronu-yakalandi-1-haftada-4-ayri-yeri-kundakladi-1101539436.html

Beylikdüzü'nün 'Neron'u yakalandı: 1 haftada 4 ayrı yeri kundakladı

Beylikdüzü'nün 'Neron'u yakalandı: 1 haftada 4 ayrı yeri kundakladı

Sputnik Türkiye

Beylikdüzü'nde bir hafta içerisinde meydana gelen 4 kundaklama olayının faili yakalandı. Kadın 'kundakçı'nın psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı. 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T12:09+0300

2025-12-04T12:09+0300

2025-12-04T12:09+0300

türki̇ye

beylikdüzü

yangın

kundaklama

araç kundaklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101596/12/1015961277_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a4d2841da7f2b10ce422e7db4cbbbf71.jpg

İstanbul Beylikdüzü'nde bir haftada peş peşe meydana gelen dört kundaklama olayının faili kadın yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilen kadın gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu belirlenen şüpheli 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı. Peş peşe 4 yangın paniğe neden olduEkol TV'nin haberine göre, Beylikdüzü'nde kısa zaman içinde art arda çıkan yangınlar, bölge sakinlerinde paniğe neden olurken, emniyet birimlerini de alarma geçirdi.Yangınların ilki, 23 Kasım tarihinde saat 03.45 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otoparktaki araçta meydana geldi. 29 Kasım'da da yine aynı bölgede başka bir araç ateşe verildi. Olayların devamında, 1 Aralık tarihinde yine aynı mahallede peş peşe yangınlar çıktı. Önce bir okula ait bekçi kulübesi yanarken, bu yangından yaklaşık 2 saat sonra bir büfede yangın meydana geldi.Kimliği kameradan tespit edildiYangınlardan sonra bölgede başlatılan soruşturmada çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin 42 yaşındaki A.Ö. isimli kadın olduğu tespit edildi. Evinde yakalanan kadın gözaltına alınırken yapılan incelemede şüpheli kadının psikolojik sorunları olduğu ve kundaklama eylemlerini bu nedenle gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/kamp-alaninda-yangin-cikti-tiny-house-ve-karavanlara-da-sicradi-1101519108.html

türki̇ye

beylikdüzü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beylikdüzü, yangın, kundaklama, araç kundaklama