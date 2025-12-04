https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/beylikduzunun-neronu-yakalandi-1-haftada-4-ayri-yeri-kundakladi-1101539436.html
Beylikdüzü'nün 'Neron'u yakalandı: 1 haftada 4 ayrı yeri kundakladı
Beylikdüzü'nün 'Neron'u yakalandı: 1 haftada 4 ayrı yeri kundakladı
Sputnik Türkiye
Beylikdüzü'nde bir hafta içerisinde meydana gelen 4 kundaklama olayının faili yakalandı. Kadın 'kundakçı'nın psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T12:09+0300
2025-12-04T12:09+0300
2025-12-04T12:09+0300
türki̇ye
beylikdüzü
yangın
kundaklama
araç kundaklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101596/12/1015961277_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a4d2841da7f2b10ce422e7db4cbbbf71.jpg
İstanbul Beylikdüzü'nde bir haftada peş peşe meydana gelen dört kundaklama olayının faili kadın yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilen kadın gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu belirlenen şüpheli 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı. Peş peşe 4 yangın paniğe neden olduEkol TV'nin haberine göre, Beylikdüzü'nde kısa zaman içinde art arda çıkan yangınlar, bölge sakinlerinde paniğe neden olurken, emniyet birimlerini de alarma geçirdi.Yangınların ilki, 23 Kasım tarihinde saat 03.45 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otoparktaki araçta meydana geldi. 29 Kasım'da da yine aynı bölgede başka bir araç ateşe verildi. Olayların devamında, 1 Aralık tarihinde yine aynı mahallede peş peşe yangınlar çıktı. Önce bir okula ait bekçi kulübesi yanarken, bu yangından yaklaşık 2 saat sonra bir büfede yangın meydana geldi.Kimliği kameradan tespit edildiYangınlardan sonra bölgede başlatılan soruşturmada çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin 42 yaşındaki A.Ö. isimli kadın olduğu tespit edildi. Evinde yakalanan kadın gözaltına alınırken yapılan incelemede şüpheli kadının psikolojik sorunları olduğu ve kundaklama eylemlerini bu nedenle gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/kamp-alaninda-yangin-cikti-tiny-house-ve-karavanlara-da-sicradi-1101519108.html
türki̇ye
beylikdüzü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101596/12/1015961277_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_a7394d24e664139a38b3d629627cafbe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beylikdüzü, yangın, kundaklama, araç kundaklama
beylikdüzü, yangın, kundaklama, araç kundaklama
Beylikdüzü'nün 'Neron'u yakalandı: 1 haftada 4 ayrı yeri kundakladı
Beylikdüzü'nde bir hafta içerisinde meydana gelen 4 kundaklama olayının faili yakalandı. Kadın 'kundakçı'nın psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Beylikdüzü'nde bir haftada peş peşe meydana gelen dört kundaklama olayının faili kadın yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilen kadın gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu belirlenen şüpheli 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı.
Peş peşe 4 yangın paniğe neden oldu
Ekol TV'nin haberine göre, Beylikdüzü'nde kısa zaman içinde art arda çıkan yangınlar, bölge sakinlerinde paniğe neden olurken, emniyet birimlerini de alarma geçirdi.
Yangınların ilki, 23 Kasım tarihinde saat 03.45 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otoparktaki araçta meydana geldi. 29 Kasım'da da yine aynı bölgede başka bir araç ateşe verildi. Olayların devamında, 1 Aralık tarihinde yine aynı mahallede peş peşe yangınlar çıktı. Önce bir okula ait bekçi kulübesi yanarken, bu yangından yaklaşık 2 saat sonra bir büfede yangın meydana geldi.
Kimliği kameradan tespit edildi
Yangınlardan sonra bölgede başlatılan soruşturmada çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin 42 yaşındaki A.Ö. isimli kadın olduğu tespit edildi. Evinde yakalanan kadın gözaltına alınırken yapılan incelemede şüpheli kadının psikolojik sorunları olduğu ve kundaklama eylemlerini bu nedenle gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.